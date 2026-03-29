Así será la base lunar que la NASA quiere construir antes de viajar a Marte

La NASA ha anunciado su estrategia para establecer una presencia humana sostenida en la Luna mediante la construcción de una base permanente, un objetivo que forma parte de su plan para avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte.

La agencia espacial estadounidense, a través de su administrador Jared Isaacman, ha señalado que el objetivo es desarrollar una base lunar duradera que permita dar el siguiente paso en la exploración del sistema solar. Para ello, prevé ajustar su programa actual y centrar los esfuerzos en la superficie lunar.

Cambio de enfoque en el programa lunar

Como parte de esta estrategia, la NASA ha decidido suspender temporalmente el proyecto Gateway en su configuración actual, una estación prevista en órbita lunar, para priorizar el desarrollo de infraestructura que permita operaciones continuadas sobre el terreno.

Este cambio busca facilitar un modelo más sostenible basado en misiones frecuentes. A partir de la misión Artemis V, la agencia planea incorporar hardware reutilizable y sistemas de adquisición comercial para aumentar la regularidad de los vuelos tripulados.

El objetivo inicial es realizar aterrizajes cada seis meses, con la posibilidad de incrementar la frecuencia conforme se amplíen las capacidades técnicas y logísticas.

Tres fases para una presencia permanente

El plan de la NASA se estructura en tres etapas diferenciadas. La primera fase se centra en construir, probar y aprender, pasando de misiones puntuales a un enfoque más continuo y modular.

En este periodo, programas como los Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS) y el Vehículo de Terreno Lunar (LTV) permitirán enviar instrumentos, vehículos y demostraciones tecnológicas. Estas iniciativas impulsarán áreas como la movilidad, la generación de energía —incluidos sistemas basados en radioisótopos—, las comunicaciones y la navegación.

La segunda fase contempla el desarrollo de una infraestructura inicial semihabitable, apoyada en la experiencia adquirida. Esta etapa incluirá operaciones recurrentes de astronautas y contará con la participación de socios internacionales.

Entre las contribuciones previstas figuran el vehículo explorador presurizado de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y otros sistemas científicos y logísticos de distintos países.

Hacia una base lunar permanente

La tercera fase tiene como objetivo consolidar una presencia humana de larga duración. Con la entrada en servicio de sistemas de aterrizaje con mayor capacidad de carga, la NASA desplegará infraestructuras más pesadas que permitirán pasar de misiones periódicas a una base permanente.

En esta etapa se incorporarán elementos como los Hábitats Multipropósito de la Agencia Espacial Italiana (ASI) y el vehículo utilitario lunar de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), además de nuevas aportaciones en habitabilidad y logística.

Transición en la órbita terrestre baja

Paralelamente, la NASA trabaja en la evolución de la actividad en la órbita terrestre baja tras el papel desempeñado por la Estación Espacial Internacional durante más de dos décadas.

La agencia estudia un modelo basado en estaciones comerciales, con una transición progresiva que evite interrupciones en la presencia humana en el espacio. Entre las propuestas figura la incorporación de un módulo central de propiedad gubernamental, al que se añadirían módulos comerciales que posteriormente operarían de forma independiente.

Propulsión nuclear para llegar a Marte

Dentro de su estrategia a largo plazo, la NASA también ha anunciado el desarrollo de propulsión eléctrica nuclear para misiones en el espacio profundo. En este contexto, prevé lanzar antes de finales de 2028 la nave Reactor Espacial-1 Freedom, destinada a Marte.

Esta misión servirá para demostrar nuevas capacidades de transporte eficiente en el espacio y desplegará la carga útil Skyfall, compuesta por helicópteros similares a Ingenuity, para explorar la superficie marciana.

La agencia considera que esta tecnología permitirá realizar misiones de alta potencia más allá de Júpiter, donde los sistemas solares resultan menos eficaces, y facilitará la exploración sostenida del sistema solar.