Descubren un agujero negro supermasivo que se apaga a una velocidad imposible

Un equipo científico internacional con participación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha detectado un cambio significativo en un agujero negro supermasivo situado a unos 10.000 millones de años luz. El objeto ha reducido su brillo de forma notable en apenas dos décadas, un intervalo muy corto en términos astronómicos, lo que cuestiona las ideas previas sobre la evolución de estos sistemas.

El hallazgo se ha realizado en el marco de un proyecto colaborativo que combina datos del telescopio Subaru, en Japón, y del Gran Telescopio Canarias (GTC), ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, junto a observaciones de otros centros internacionales. La comparación de registros obtenidos a lo largo de décadas ha permitido reconstruir la evolución del fenómeno.

Un cambio inesperado en un núcleo galáctico activo

En el centro de muchas galaxias existen agujeros negros supermasivos con masas millones o miles de millones de veces superiores a la del Sol. Cuando el gas cae hacia ellos, forma un disco de acreción que emite grandes cantidades de energía, generando lo que se conoce como núcleos galácticos activos.

Durante años, se asumía que estas fases activas se mantenían durante cientos de miles o millones de años, sin cambios apreciables en escalas humanas. Sin embargo, en este caso, el agujero negro ha pasado a emitir solo una vigésima parte de su brillo original en unos 20 años, lo que introduce dudas sobre ese modelo.

Tomoki Morokuma, investigador del Instituto Tecnológico de Chiba y responsable del estudio, señala que el fenómeno es comparable a un motor que pierde combustible de forma repentina, con "pruebas sólidas de que el flujo de gas que alimenta al agujero negro se redujo muy rápidamente".

No se trata de un efecto externo

Los agujeros negros activos pueden presentar variaciones en su brillo, pero suelen ser pequeñas o asociadas a chorros energéticos. En este caso, los científicos descartan explicaciones externas como la presencia de polvo o cambios en los chorros.

El análisis, basado en datos que abarcan desde el espectro óptico e infrarrojo hasta radio y rayos X, apunta a un cambio interno: el debilitamiento del disco de acreción, la estructura donde el gas gira antes de caer al agujero negro.

El equipo estima que la velocidad de entrada de materia pudo reducirse hasta 50 veces en pocos años en el sistema de referencia del propio objeto, lo que sugiere una interrupción relevante en el suministro de gas hacia el centro de la galaxia.

Observaciones combinadas durante décadas

La detección de este fenómeno ha requerido la comparación de datos obtenidos en distintos momentos. Las observaciones iniciales proceden de estudios de gran campo realizados con el telescopio Subaru, que permitieron identificar el objeto al contrastar información reciente con registros históricos, como los del Sloan Digital Sky Survey.

Posteriormente, el Gran Telescopio Canarias aportó mediciones clave para analizar el entorno del agujero negro. Según Nieves Castro Rodríguez, astrónoma del GTC, los datos infrarrojos fueron determinantes para confirmar que todo el sistema central estaba perdiendo actividad.

Josefa Becerra González, investigadora del IAC, subraya que este tipo de descubrimientos solo es posible mediante la cooperación internacional, que permite detectar fenómenos que podrían pasar desapercibidos de otro modo.

Implicaciones para la evolución de los agujeros negros

En los últimos años, distintos estudios han comenzado a identificar cambios rápidos en algunos núcleos galácticos activos, lo que apunta a un comportamiento más dinámico de lo que se creía. Este caso refuerza esa línea de investigación.

José Acosta Pulido, investigador del IAC, indica que estos resultados sugieren que algunos agujeros negros pueden alternar entre estados activos y de baja actividad en periodos de apenas unos años, en lugar de escalas mucho más largas.

El desarrollo de nuevos instrumentos, como el Observatorio Vera C. Rubin, la misión Euclid o el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, permitirá ampliar este tipo de estudios y detectar más objetos en estados similares.

En paralelo, los modelos teóricos actuales no explican completamente estos cambios rápidos. Toshihiro Kawaguchi, de la Universidad de Toyama, destaca que este caso servirá como referencia para desarrollar nuevos marcos que reproduzcan las condiciones observadas.