El sofisticado sistema de enjambre autónomo chino capaz de controlar 96 drones y lanzar uno cada tres segundos

En un avance que redefine los límites de la tecnología militar contemporánea, China ha presentado oficialmente su nuevo sistema de operaciones de enjambre de drones, denominado Atlas. La demostración, realizada por el conglomerado estatal de defensa (Norinco), mostró una capacidad de despliegue y control autónomo sin precedentes, consolidando la apuesta de la potencia asiática por la guerra inteligente.

Un despliegue a ritmo de vértigo

El corazón de esta nueva tecnología reside en el vehículo de combate terrestre Swarm-2. Durante las pruebas integrales, el sistema demostró su capacidad para lanzar drones de ala fija de manera continua, manteniendo un intervalo de apenas tres segundos entre cada despegue.

Este ritmo no es aleatorio; los algoritmos de control calculan la separación exacta para que cada unidad gane la sustentación necesaria y se incorpore a la formación sin riesgo de colisión, permitiendo que un enjambre completo esté en el aire en cuestión de minutos.

Inteligencia Artificial: Un solo cerebro para 96 drones

La verdadera innovación no es solo el lanzamiento, sino la gestión del grupo. El sistema Atlas permite que un único operador supervise y dirija hasta 96 drones simultáneamente.

A diferencia de los sistemas tradicionales donde cada aparato requiere un piloto, este enjambre funciona de manera orgánica gracias a la IA:

Auto-organización: Los drones intercambian datos en tiempo real para ajustar su posición según el viento y el relieve.

Los drones intercambian datos en tiempo real para ajustar su posición según el viento y el relieve. Resiliencia: Si una unidad es derribada o falla, el resto del enjambre redistribuye las tareas automáticamente para cumplir el objetivo.

Si una unidad es derribada o falla, el resto del enjambre redistribuye las tareas automáticamente para cumplir el objetivo. Asignación de roles: El sistema puede dividir el enjambre en subgrupos; mientras unos realizan reconocimiento, otros actúan como señuelos electrónicos o plataformas de ataque suicida.

Saturación de defensas: La nueva doctrina

El objetivo estratégico de este sistema es la saturación. Al lanzar casi un centenar de objetivos coordinados, las defensas aéreas convencionales —diseñadas para interceptar misiles o aviones individuales— se ven desbordadas por el volumen de amenazas.

Expertos militares señalan que este desarrollo marca una transición clara desde la dependencia de plataformas costosas y tripuladas hacia enjambres de bajo costo, prescindibles y altamente letales que operan bajo una cadena de eliminación totalmente automatizada.