Orión: así es la cápsula desde la que cuatro astronautas verán la cara oculta de la Luna

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Artemis II

Orión, en la imagen en su ensamblaje final en el edificio Neil Armstrong del Centro Espacial Kennedy, cuenta con un escudo térmico de cinco metros de diámetro en la parte inferior, destinada a proteger a los astronautas en el delicado momento de reentrada en la atmósfera terrestre. En ese momento, la nave viajará a unos 40.000 km/h soportando temperaturas de casi 2.600 °C. Según la NASA, la superficie exterior del escudo térmico está compuesta por bloques de un material llamado Avcoat, una versión reformulada del material utilizado en las cápsulas Apolo. Durante el descenso, el Avcoat se quema de forma controlada, llevando el calor lejos de Orión.