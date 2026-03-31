Orión: así es la cápsula desde la que cuatro astronautas verán la cara oculta de la Luna
Cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, serán los primeros astronautas en volar alrededor de la Luna desde 1972 en la misión de la NASA Artemis II. Esta es la cápsula desde la que verán la cara oculta de la Luna, alcanzando el punto más lejano de la Tierra al que ha llegado el hombre jamás.
Artemis II
Vista de la nave Orión, que llevará a cuatro astronautas a la luna, desde la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Tras varios aplazamientos, está previsto su despegue el 1 de abril, a las 18:24 de la hora local en Florida (00:24 AM del 2 de abril en horario peninsular español). Todo dependerá del tiempo: la ventana de lanzamientos prevé otros intentos el 2, 3, 4, 5, 6 y 30 de abril.
Artemis II
La misión Artemis II es una especie de ensayo general antes de que el hombre vuelva a pisar la Luna. Entre los retos de la misión está la validación del funcionamiento de los sistemas de soporte vital de la cápsula Orión en un vuelo de diez días.
Artemis II
La cápsula Orion, construida por Lockheed Martin, proporciona soporte vital a los astronautas durante un máximo de 21 días sin necesidad de que se acople otra nave espacial. puede proporcionar espacio habitable durante las misiones a cuatro astronautas durante un máximo de 21 días sin necesidad de acoplarse a otra nave espacial. En la imagen, la tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, entrenan en Texas.
Artemis II
Técnicos efectúan las últimas revisiones dentro del módulo habitable, en el que los astronautas vivirán diez días en unos nueve metros cúbicos.
Artemis II
La tripulación posa con sus trajes ante la nave, una estructura de aluminio que cuenta con un dispensador de agua potable, un dispositivo para calentar alimentos y un inodoro compacto que facilita su uso en el espacio a hombres y mujeres.
Artemis II
La cápsula permitirá a los astronautas hace ejercicio mediante un dispositivo que permite entrenamientos aeróbico y de fuerza.
Artemis II
La nave Orion fue probada en la misión Artemis II, en 2022, que dejó imágenes como esta: a través de una de las ventanas se observa al comandante Moonikin Campos, un maniquí equipado con sensores para medir la radiación, la aceleración y la vibración durante la misión.
Artemis II
En 2022, Orión alcanzó en el día 13 la máxima distancia desde la Tierra alcanzada por una nave diseñada para transportar humanos: más de 432.000 kilómetros.
Artemis II
En caso de llamaradas solares, la tripulación cuenta con dos compartimentos blindados para refugiarse de la radiación.
Artemis II
Orión, en la imagen en su ensamblaje final en el edificio Neil Armstrong del Centro Espacial Kennedy, cuenta con un escudo térmico de cinco metros de diámetro en la parte inferior, destinada a proteger a los astronautas en el delicado momento de reentrada en la atmósfera terrestre. En ese momento, la nave viajará a unos 40.000 km/h soportando temperaturas de casi 2.600 °C. Según la NASA, la superficie exterior del escudo térmico está compuesta por bloques de un material llamado Avcoat, una versión reformulada del material utilizado en las cápsulas Apolo. Durante el descenso, el Avcoat se quema de forma controlada, llevando el calor lejos de Orión.
Artemis II
Las partes de la nave Orión, en una imagen de la NASA, en la que se observa el módulo habitable. El módulo de tripulación cuenta con un sistema de paracaídas para garantizar un aterrizaje seguro. La atmósfera terrestre reducirá inicialmente la velocidad de Orión de aproximadamente 40.000 km/h a 522 km/h. Posteriormente, el sistema de 11 paracaídas deberá desplegarse en una secuencia precisa para reducir la velocidad de Orión a unos relativamente suaves 32 km/h para el amerizaje en el Océano Pacífico.
Artemis II
El módulo de servicio incorpora entre otras cosas un sistema eléctrico capaz de dotar de energía a la nave a través de cuatro paneles solares, con un total de 15.000 células solares, que proporcionan electricidad suficiente para abastecer dos viviendas de tres habitaciones. Los paneles pueden girar para mantenerse alineados con el Sol y así obtener la máxima potencia.