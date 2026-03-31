Tres astronautas de la NASA y un piloto canadiense asumen el riesgo de la incursión en el espacio profundo

La NASA ha seleccionado a un escuadrón que combina el pragmatismo de los pilotos de combate con el rigor científico. Reid Wiseman, natural de Baltimore y exjefe de la Oficina de Astronautas, asume el mando de Artemis II. Su historial incluye 165 días en la Estación Espacial Internacional y la ejecución de más de 300 experimentos científicos, avalando su capacidad para gestionar el estrés sostenido de la misión lunar.

El piloto y la especialista en misiones

Victor Glover, piloto naval y operador de cazas F/A-18, toma los mandos de Orion. Su pericia se demostró pilotando la Crew 1 Dragon de SpaceX, garantizando la solvencia en las maniobras manuales de aproximación a la etapa ICPS. A su lado, Christina Koch operará como especialista de misión. Ingeniera curtida en la Antártida, ostenta el récord de 328 días consecutivos en el espacio y formó parte de la primera caminata espacial íntegramente femenina.

El factor internacional en la cabina

La presencia del coronel Jeremy Hansen subraya la alianza estratégica norteamericana. El expiloto de combate canadiense se convertirá en el primer no estadounidense en abandonar la órbita terrestre baja. Hansen, formado en las exigentes expediciones subterráneas CAVES y NEEMO 19, aporta una vasta experiencia en geología de campo y dinámicas de aislamiento extremo.

Ciencia aplicada en gravedad cero

El equipo no limitará sus funciones al pilotaje. "Los astronautas estarán trabajando como científicos", aplicando sus conocimientos "adquiriendo datos importantes que nos ayuden a entender cómo se formó la Luna". Su entrenamiento exhaustivo en análisis de cráteres y vulcanismo será vital cuando Orion sobrevuele zonas inexploradas del lado lejano, documentando variaciones geológicas para los futuros descensos.