La conquista lunar de la NASA pivota sobre la tecnología Made in Spain. La empresa Integrasys, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ha desplegado una antena Orbisat de 2,4 metros en la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Este equipo rastreará la trayectoria de Orion y medirá el efecto Doppler, enviando telemetría posicional a Houston en tiempo real durante los 10 días de vuelo en los que la nave será visible desde la península.

Control térmico desde Madrid

El consorcio Airbus en Tres Cantos ha fabricado las Unidades de Control Térmico (TCU) del Módulo de Servicio Europeo. Estos sistemas gestionan 1,4 kW de potencia a través de 230 sensores y 100 calentadores, garantizando la supervivencia de los astronautas frente a los extremos térmicos del vacío espacial. Por su parte, la firma Alter ha certificado los componentes electromecánicos críticos del módulo y evalúa la tecnología LED para el futuro campamento base lunar.

Simulación y soporte en tierra

La empresa GMV aporta la arquitectura de software para la gestión de anomalías de la misión y ha instruido a la tripulación en Houston sobre el sistema EveryWear de monitorización de salud. Además, la compañía HV Sistemas ha diseñado los bancos de pruebas hidráulicos y neumáticos que validaron en tierra el Subsistema de Almacenamiento de Consumibles, simulando el comportamiento de las válvulas de agua y oxígeno de la nave.

El liderazgo en el programa Gateway

La influencia española trasciende este vuelo orbital. El ingeniero malagueño Carlos García-Galán ha sido designado program executive de la futura base lunar permanente, cuyo despliegue completo está planificado para 2032. Con más de 27 años de experiencia en vuelos tripulados, García-Galán supervisa la transición de la NASA desde las fases de prueba hasta el establecimiento de la primera colonia humana estable fuera de la Tierra.