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Ciencia

Las mejores imágenes de la misión Artemis II

Recopilamos las fotografías más espectaculares de la primera misión a la luna en más de medio siglo: Artemis II.

Libertad Digital
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El astronauta canadiense Jeremy Hansen contempla el espacio desde una de las ventanas de la nave Orión. Hansen será el primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre y acercarse a la Luna.

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Christina Koch ha sido la encargada de llevar a cabo las reparaciones del inodoro, tras los dos fallos técnicos que ha sufrido desde que despegara la nave.

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El comandante de la tripulación, Reid Wiseman, contempla la Tierra desde una de las ventanas de la cápsula Orión.

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La Tierra fotografiada por la tripulación de Artemis II con remolinos de nubes blancas, una gran masa terrestre que es África, España, dos auroras boreales en la parte superior derecha e inferior izquierda, y la luz zodiacal abajo a la derecha.

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Imagen tomada desde la nave Orion con la tierra al fondo en cuarto creciente.

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Imagen tomada de un video proporcionado por la NASA en la que se ve la Tierra desde la nave espacial Orion mientras encendía sus motores en dirección a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

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La tripulación de Artemis II durante su primera entrevista del viaje, realizada en la cadena CBS.

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La nave Orión poco después de partir de Cabo Cañaveral elevándose para alcanzar la órbita terrestre.

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El momento del despegue de la misión Artemis II. 

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El gigantesco cohete que ha puesto en el espacio a la nave Orión, sólo unos segundos después de iniciarse el despegue.

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El cohete de la nave Orión, unos momentos antes del lanzamiento.

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El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis II de la NASA, con la nave espacial Orión en la parte superior de la plataforma de lanzamiento móvil

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El piloto Victor Glover de la NASA, junto al especialista Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, el comandante Reid Wiseman de la NASA y la especialista de misión Christina Koch de la NASA salen del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong en dirección a la plataforma de lanzamiento.

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