Las mejores imágenes de la misión Artemis II
Recopilamos las fotografías más espectaculares de la primera misión a la luna en más de medio siglo: Artemis II.
El astronauta canadiense Jeremy Hansen contempla el espacio desde una de las ventanas de la nave Orión. Hansen será el primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre y acercarse a la Luna.
Christina Koch ha sido la encargada de llevar a cabo las reparaciones del inodoro, tras los dos fallos técnicos que ha sufrido desde que despegara la nave.
El comandante de la tripulación, Reid Wiseman, contempla la Tierra desde una de las ventanas de la cápsula Orión.
La Tierra fotografiada por la tripulación de Artemis II con remolinos de nubes blancas, una gran masa terrestre que es África, España, dos auroras boreales en la parte superior derecha e inferior izquierda, y la luz zodiacal abajo a la derecha.
Imagen tomada desde la nave Orion con la tierra al fondo en cuarto creciente.
Imagen tomada de un video proporcionado por la NASA en la que se ve la Tierra desde la nave espacial Orion mientras encendía sus motores en dirección a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.
La tripulación de Artemis II durante su primera entrevista del viaje, realizada en la cadena CBS.
La nave Orión poco después de partir de Cabo Cañaveral elevándose para alcanzar la órbita terrestre.
El momento del despegue de la misión Artemis II.
El gigantesco cohete que ha puesto en el espacio a la nave Orión, sólo unos segundos después de iniciarse el despegue.
El cohete de la nave Orión, unos momentos antes del lanzamiento.
El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis II de la NASA, con la nave espacial Orión en la parte superior de la plataforma de lanzamiento móvil
El piloto Victor Glover de la NASA, junto al especialista Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, el comandante Reid Wiseman de la NASA y la especialista de misión Christina Koch de la NASA salen del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong en dirección a la plataforma de lanzamiento.