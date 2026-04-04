Leonardo Torres Quevedo, el científico español que anticipó el futuro con inventos prodigiosos

Roberto Pascua, miembro de la Real Sociedad Española de Física, traza en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio el perfil de Leonardo Torres Quevedo como un científico excepcional cuya mentalidad iba más allá de su época: "Ingeniero de caminos, matemático, autodidacta y un visionario tecnológico absolutamente". Su formación y entorno marcaron una forma de entender la realidad: "La ingeniería no era un oficio, sino realmente una forma de ver el mundo".

Esa mirada práctica, unida a su independencia económica, le permitió desarrollar sin límites sus ideas. Pascua subraya también la importancia de su educación y viajes: "Viajó por todo el mundo y eso le hizo ver un montón de problemas que tenía la ingeniería que no estaban resueltos".

Inventos que anticiparon el presente

El divulgador destaca cómo muchas de sus creaciones siguen vigentes, entre ellos, el telequino, un sistema precursor del control remoto. También resalta su máquina ajedrecista: "Una máquina que era capaz de jugar fases finales de partidas de ajedrez", y que incluso podía anunciar jugadas: "Le puso un gramófono con un disco y ya era incluso capaz de decir, jaque".

Para Pascua, estos avances resultaban incomprensibles en su tiempo: "Veían lo que él hacía y pensaban que hacía magia".

Tecnología que sigue en funcionamiento

Uno de los ejemplos más llamativos es el transbordador del Niágara, aún operativo más de un siglo después: "Han pasado 110 años, sigue operativo, no ha dado nunca ningún problema". Pascua explica la clave de su diseño: "Si tú la tensión la tienes siempre por debajo del valor máximo que va a aguantar el cable, el cable no se va a romper nunca".

Este sistema, basado en contrapesos y redundancia, marcó un antes y un después en la seguridad del transporte por cable.

Roberto Pascua invita a descubrir la obra de Torres Quevedo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid: "En el museo los oyentes podrán visitar y ver prototipos del telequino". Allí se conserva parte del legado de un inventor cuya obra sigue asombrando hoy.