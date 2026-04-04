Los astronautas de Artemis II celebran su viaje hacia la Luna: "Es una vista preciosa"

La misión Artemis II de la NASA continúa su trayectoria hacia la Luna sin incidencias relevantes, tras haber recorrido más de 280.000 kilómetros desde su lanzamiento el pasado 1 de abril.

La agencia espacial estadounidense ha publicado este sábado un vídeo de los astronautas a bordo de la nave Orión, acompañado de un mensaje en el que la tripulación señala que ya puede observar la Luna desde la escotilla. "Es una vista preciosa", han manifestado tras completar el tercer día de vuelo.

De camino a la Luna

La nave Orión despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, convirtiéndose en la primera misión tripulada con destino a la Luna desde 1972, cuando tuvo lugar la última del programa Apolo. La nave avanza a una velocidad de 5.632 kilómetros por hora y se encuentra actualmente a más de 100.000 kilómetros de la Luna; su llegada al satélite está prevista para el próximo lunes.

Durante su aproximación, está previsto que alcance una distancia superior a los 400.000 kilómetros de la Tierra, lo que permitiría superar el récord establecido por el Apolo 13 en una misión con tripulación.

Trayectoria estable

Tras completar con éxito la maniobra de inyección translunar el 2 de abril, la misión ha mantenido una trayectoria estable en sus primeros días de vuelo. De hecho, los controladores del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson, en Houston, decidieron cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria prevista en el plan de vuelo.

Esta maniobra formaba parte de un conjunto de tres ajustes diseñados para afinar la velocidad y la dirección de la nave. Sin embargo, la NASA ha confirmado que la cápsula se mantiene en la ruta correcta, lo que ha hecho innecesaria esta intervención inicial.

La adaptación del cuerpo al espacio

Tras un periodo de descanso de aproximadamente ocho horas después de la maniobra inicial, los astronautas han comenzado a adaptarse a las condiciones del espacio profundo durante su segundo día completo de misión.

La agencia ha señalado que no se han registrado contratiempos relevantes en esta fase, lo que permite mantener el calendario previsto. En caso de que sea necesario, la NASA ha indicado que cualquier ajuste en la trayectoria podrá realizarse en maniobras posteriores ya contempladas en el plan de vuelo.

Según el cronograma de la misión, la nave Orión llegará el 6 de abril a la cara oculta de la Luna, uno de los hitos clave de este viaje. Este punto marcará uno de los momentos más relevantes de la misión Artemis II.