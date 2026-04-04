Los humedales africanos aumentan: el dato incómodo que no encaja en el relato climático

Durante años, el diagnóstico parecía indiscutible: los humedales del planeta están desapareciendo a un ritmo acelerado como consecuencia del cambio climático y la presión humana. Una idea sencilla, eficaz y ampliamente difundida. Pero la ciencia —cuando se detiene en los datos— rara vez es sencilla. Y a veces, tampoco cómoda.

Un estudio publicado en 2026 en Nature Communications introduce un matiz relevante en esa narrativa global: África, al menos en las últimas cuatro décadas, no encaja del todo en ese patrón de pérdida generalizada de humedales.

Un análisis continental con base empírica sólida

El trabajo constituye uno de los análisis más completos realizados hasta la fecha sobre humedales africanos. Para ello, los investigadores han combinado:

810.000 imágenes satelitales Landsat

270.000 puntos de muestreo distribuidos por todo el continente

series climáticas y modelos del proyecto CMIP6

El periodo analizado abarca desde 1984 hasta 2021, lo que permite evaluar tendencias a largo plazo con un grado de resolución poco habitual.

Ni colapso ni desaparición masiva

La primera conclusión del estudio resulta, como mínimo, llamativa: no se ha producido una pérdida a gran escala de humedales en África en las últimas décadas. Según los datos, la pérdida neta total es de apenas un 0,51 % en casi 40 años. En términos ecológicos, se trata de una variación mínima a escala continental, muy lejos de la idea de desaparición generalizada que domina el discurso público.

Dos realidades opuestas en un mismo continente

El aparente contrasentido se resuelve cuando el estudio distingue entre dos tipos de humedales: Los costeros, que sí muestran un descenso significativo —en torno al 9,6 %— y donde el principal factor es la actividad humana: urbanización, agricultura o infraestructuras. Los interiores, que presentan una tendencia opuesta: un ligero aumento de superficie, en torno al 0,5 %. Este crecimiento compensa parcialmente las pérdidas costeras, explicando la estabilidad global del sistema.

El factor climático: más complejo de lo que se suele contar

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la relación entre los humedales interiores y las variables climáticas. Los investigadores identifican una correlación clara entre el aumento de estos ecosistemas y factores como:

La precipitación

La humedad del suelo

Los cambios en los regímenes hidrológicos

En otras palabras, el cambio climático no actúa únicamente como un factor de degradación, sino que también puede favorecer la expansión de determinados ecosistemas en función de la región. Un matiz que rara vez se incorpora al debate público.

Las proyecciones apuntan a más humedales interiores

El análisis no se limita al pasado. Utilizando 14 modelos climáticos del CMIP6, el estudio proyecta la evolución hasta finales de siglo. La tendencia es consistente: los humedales interiores africanos seguirán aumentando en la mayoría de escenarios. En promedio, los modelos apuntan a incrementos superiores al 10 % antes de 2100, con especial crecimiento en regiones como el Sahel. Eso sí, los autores advierten de la existencia de incertidumbres y de que determinadas áreas podrían seguir experimentando pérdidas.

Un patrón que obliga a matizar el discurso global

El caso africano no niega la existencia de pérdida de humedales a escala global. De hecho, numerosos estudios sitúan esa reducción histórica en Europa, Estados Unidos o Asia, donde la transformación del territorio ha sido más intensa. Pero sí introduce un elemento clave: la evolución de los ecosistemas no es uniforme.

Mientras algunas regiones pierden humedales, otras los mantienen o incluso los expanden. Y los factores que explican estos cambios varían significativamente entre regiones.

Más allá del eslogan

El propio estudio subraya que la estabilidad o el crecimiento en superficie no implica necesariamente un buen estado ecológico. La degradación funcional de los humedales, la presión humana o los cambios en su calidad siguen siendo desafíos relevantes. Sin embargo, los resultados obligan a abandonar una visión simplificada del fenómeno.

Porque la realidad que emerge de los datos es más incómoda que el titular:

Ni todos los humedales desaparecen

Ni el cambio climático produce los mismos efectos en todas partes

Ni la evolución de estos ecosistemas sigue una trayectoria lineal.

Cuando los datos obligan a matizar

El estudio publicado en Nature Communications aporta una conclusión que, sin ser espectacular, sí resulta significativa: la naturaleza es más compleja que el relato. Y en esa complejidad caben pérdidas, sí, pero también estabilidad e incluso crecimiento. Un recordatorio poco mediático, pero esencial: que en ciencia, los datos no siempre confirman lo que esperamos encontrar.