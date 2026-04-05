Artemis II y la cara oculta de la Luna: "Eso es algo que nunca hemos visto antes"

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han concedido una nueva entrevista a la cadena estadounidense NBC News desde el espacio. La tripulación compartió sus primeras impresiones tras contemplar algo que ningún ser humano había visto hasta el momento: la cara oculta de la Luna.

La astronauta Christina Koch fue la más expresiva al describir el momento. "Las partes más oscuras simplemente no están exactamente donde deberían estar", ha explicado. "Y algo en ti te hace sentir que esa no es la Luna que estoy acostumbrada a ver". Koch y sus compañeros contrastaron lo que veían con sus materiales de navegación lunar para confirmar lo que intuían. "Ese es el lado oscuro. Eso es algo que nunca hemos visto antes", ha señalado.

A diferencia de lo que ocurre desde la Tierra, los astronautas pueden contemplar esta región porque viajan físicamente alrededor del satélite, lo que les sitúa en posiciones donde el hemisferio que nunca mira a nuestro planeta queda directamente frente a ellos. Esta zona está más densamente cubierta de cráteres y cuenta con menos llanuras que la cara visible, lo que la hace visualmente distinta a la imagen de la Luna a la que estamos acostumbrados.

Un lunes histórico

El gran momento de la misión llegará mañana lunes 6 de abril. El sobrevuelo lunar se prolongará durante aproximadamente seis horas, un lapso en el que la tripulación realizará observaciones detalladas y fotografías de cráteres y cordilleras. Sus imágenes podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se formaron la Luna y el sistema solar.

El lunes deparará también otro hito importante: Wiseman, Koch, Glover y Hansen se convertirán en los seres humanos que más lejos han viajado jamás de la Tierra, superando el récord que ostentaba la tripulación del Apolo 13. Se espera que alcancen su distancia máxima a las 18:54 (hora española). Hacia el final del período de observación lunar, la tripulación presenciará un eclipse solar desde el espacio: el Sol se ocultará detrás de la Luna durante casi una hora, lo que permitirá a los astronautas buscar destellos de meteoritos impactando contra la superficie lunar.

El comandante Reid Wiseman definió la misión como "un magnífico logro" y describió la sensación de poder contemplar simultáneamente la Tierra y la Luna como un suceso "verdaderamente impresionante". Por su parte, el canadiense Jeremy Hansen reconoció que la experiencia ha sido profundamente emotiva. "Te quedas de rodillas al pensar que solo cuatro personas podemos estar aquí", afirmó. Y añadió que las fotografías que han enviado a la Tierra, por espectaculares que sean, no se acercan a lo que se ve a través de las ventanas de la cápsula: "Es otro nivel aquí arriba".

Cuando la nave pase por detrás de la Luna, se producirá un apagón de comunicaciones de unos 40 minutos, algo previsto y habitual en este tipo de misiones. Tras el sobrevuelo, la tripulación iniciará su regreso a la Tierra, cuyo amerizaje en el Pacífico, frente a las costas de San Diego, está previsto para el próximo viernes.