El almanaque que sobrevive a las apps meteorológicas: así se hace el Calendario Zaragozano

Hay objetos que sobreviven al paso del tiempo y, a pesar de los avances tecnológicos, siguen siendo objeto de devoción para sus adeptos. El Calendario Zaragozano es uno de ellos. Presente en casas, talleres y cocinas desde hace generaciones, sigue editándose hoy como hace casi dos siglos –300.000 ejemplares anuales–, recordando algo que hemos olvidado: que la vida tiene un ritmo natural que no entiende de horarios fijos, prisas o notificaciones en el móvil.

Quien no lo conozca podría pensar que se trata de un almanaque más. Pero el Calendario Zaragozano es, en realidad, una mezcla de tradición, observación y cultura popular. En sus páginas conviven el santoral, las fases lunares, las ferias, pistas sobre cuándo sembrar o recoger cosechas y una serie de previsiones meteorológicas generales.

El origen del calendario se remonta al siglo XIX, cuando Mariano Castillo y Ocsiero —conocido como "El Zaragozano"— comenzó a publicar este librillo popular que pronto se convirtió en una herramienta imprescindible en el mundo rural. No era solo un calendario: era una guía práctica para entender el tiempo, organizar las labores del campo y consultar el santoral.

Hoy, 180 años después, la edición sigue en manos de sus herederos. Sin intermediarios. Sin cambios bruscos. Según han explicado a Libertad Digital, "es un compromiso que adquirimos: seguir con esta tradición y transmitir los métodos y conocimientos de generación en generación".

Así se elabora el calendario

Los editores explican que cada nueva edición es el resultado de un trabajo minucioso que combina tradición, observación y experiencia acumulada. No hay algoritmos ni inteligencia artificial: hay paciencia, memoria y naturaleza.

"Cada año se estructura y se revisa toda la información: el calendario, las fases lunares, los ciclos del año… Es un trabajo muy fiel a su historia. Lo importante es preservar el conocimiento sin perder la utilidad".

Las predicciones meteorológicas, uno de los elementos más llamativos del calendario, se elaboran a partir de métodos tradicionales. Entre ellos, las conocidas cabañuelas, un sistema ancestral basado en la observación del clima en determinados días del año para prever el tiempo futuro de forma general. Y para afinar la predicción está la experiencia acumulada durante generaciones en los refranes.

"Son la sabiduría popular con siglos de observación. Por ejemplo: cielo empedrado, a las 24 horas, suelo mojado; nubes altas, buen tiempo; nubes bajas, agua en casa; lluvia en enero y nieve en abril, año ruin… Son pequeñas claves que permiten interpretar el tiempo a corto plazo. Y no fallan".

Un legado de casi 200 años

Mantener viva una publicación con casi dos siglos de historia "es un orgullo y una gran responsabilidad", reconocen. El Calendario Zaragozano ha atravesado guerras, crisis y profundos cambios sociales sin dejar de editarse. Según sus responsables, se trata probablemente de la publicación de este tipo más antigua de Europa.

En su conjunto, el calendario se ha convertido en un retrato: "Cuando tienes la colección completa, puedes ver cómo era la sociedad en cada momento, sus inquietudes. Por eso hay que tratarlo también como patrimonio cultural". Por eso, no es de extrañar que semejante peso histórico acabe generando inquietud, tal y como reconoce el equipo editor: "Este reto a veces nos da muchísimo vértigo".

Eso no significa que el calendario haya permanecido completamente ajeno a los cambios. A lo largo del siglo XX, por ejemplo, llegó a incluir publicidad, y en las últimas décadas ha ampliado contenidos en formatos complementarios, incorporando temas como productos de temporada, hechos históricos o incluso guiños a la gastronomía tradicional española.

Para próximas ediciones, además, preparan nuevos formatos, como una versión pensada para la nevera y un nuevo calendario para este 2027 que incorpora el saber marinero, otro ámbito profundamente ligado a la observación del tiempo.

¿Quién compra el Calendario Zaragozano?

El equipo editor no se anda con rodeos: sobre todo gente mayor que ha heredado la costumbre de sus padres. Pero hay matices interesantes: "Muchos lectores lo leen entero, literalmente de principio a fin y envían cartas con correcciones, sugerencias o incluso ideas para la portada". Sí, cartas. En 2026.

Al mismo tiempo, empieza a despertar el interés de personas más jóvenes que "buscan experiencias alejadas de lo digital" y, además, ha encontrado un nuevo nicho gracias al auge de la agricultura ecológica, que se apoya en calendarios lunares y ciclos naturales. "En nuestro calendario ven una visión global y cómoda para realizar estas prácticas", señalan.

El calendario se mantiene fiel a su esencia: el papel. "Su alma está en el formato físico. Hay mucho coleccionismo. A la gente le gusta tenerlo en casa, ojearlo, compartirlo". Sin embargo, el proyecto empieza a dar pasos hacia la digitalización. Ya cuentan con una web oficial —principalmente para facilitar la compra online— y trabajan en una biblioteca digital que albergará todos los ejemplares del siglo XX: "Recibimos muchas solicitudes de gente que busca el calendario de su año de nacimiento o de un familiar", explican los editores. La hemeroteca posiblemente verá la luz en unos seis meses.

No compite con las aplicaciones del tiempo ni pretende hacerlo. Tampoco necesita reinventarse cada año. El Calendario Zaragozano sigue ahí, cumpliendo la misma función que hace casi dos siglos: ofrecer una manera distinta de mirar el tiempo. Y, a juzgar por sus lectores —los de siempre y los que llegan ahora—, no parece que vaya a desaparecer pronto.