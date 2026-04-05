Hito histórico en la ciencia: detectan por primera vez entrelazamiento cuántico con partículas virtuales

Un estudio internacional en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha observado por primera vez evidencia del entrelazamiento cuántico entre partículas reales y virtuales. El resultado se ha obtenido a partir de datos del experimento Atlas del CERN, utilizando el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), según ha informado el propio CSIC.

La investigación ha analizado el comportamiento de dos bosones Z producidos en la desintegración de un bosón de Higgs, un proceso en el que también intervienen partículas virtuales. El trabajo ha sido liderado por equipos de las Universidades de Yale y Michigan (Estados Unidos) y Oxford (Reino Unido), con la colaboración de investigadores del Instituto de Física Teórica (IFT-CSIC).

El papel del bosón de Higgs en el análisis

El estudio se centra en la desintegración del bosón de Higgs, una partícula elemental con espín cero, que da lugar a dos bosones Z. Según los investigadores, este proceso permite analizar el entrelazamiento de espín entre ambas partículas.

Uno de los bosones Z analizados no cumple la relación relativista entre masa, energía y momento, por lo que se considera virtual. En este contexto, el CSIC explica que estas partículas no pueden observarse de forma directa, aunque sus efectos sí son medibles en distintos procesos físicos.

El investigador del CSIC en el IFT, Juan Antonio Aguilar Saavedra, señala que los bosones virtuales aparecen en fenómenos como las desintegraciones nucleares, donde no pueden detectarse directamente, pero sí inferirse a partir de sus consecuencias.

Partículas virtuales y medición indirecta

En la desintegración del bosón de Higgs, la teoría de la relatividad establece que las partículas resultantes no pueden superar la masa del estado inicial. Según el estudio, esto implica que uno de los bosones Z debe comportarse como una partícula virtual.

El análisis se basa en la detección de los productos finales de la desintegración, ya que los bosones Z se transforman de forma casi inmediata en otras partículas detectables. En este caso, se han estudiado desintegraciones en cuatro leptones cargados, concretamente electrones o muones.

A partir de la distribución espacial de estas partículas, los investigadores han podido inferir las propiedades de los bosones originales y analizar su estado de entrelazamiento cuántico.

Evidencia en qutrits elementales

El experimento Atlas también ha aportado evidencia del entrelazamiento entre qutrits elementales, una unidad de información cuántica con tres posibles estados. Según el CSIC, este resultado supone la primera observación de este tipo de sistemas en este contexto experimental.

Los bosones Z y W son las únicas partículas elementales conocidas con tres estados de polarización, lo que permite tratarlos como qutrits. Este aspecto amplía las posibilidades de estudio de la información cuántica en condiciones de alta energía.

Análisis en el LHC y colaboración internacional

El análisis se ha realizado con datos obtenidos en el LHC, el acelerador de partículas del CERN. El experimento Atlas ha permitido estudiar con mayor detalle los procesos de desintegración del bosón de Higgs y sus productos.

El CSIC destaca la participación del Instituto de Física Teórica en el desarrollo de estudios previos desde 2023 que ya apuntaban a la posibilidad de medir este tipo de fenómenos, aunque hasta ahora no se había logrado evidencia experimental directa.

Detección de la huella del entrelazamiento

Según los investigadores, la clave del análisis reside en identificar la huella del entrelazamiento cuántico en los productos finales de la desintegración. Dado que los bosones Z tienen una vida media extremadamente corta, del orden de 10⁻²⁵ segundos, no pueden observarse directamente.

Ambos bosones se desintegran casi de forma inmediata en pares de leptones o quarks, que sí son detectables en el experimento. A partir de estos datos, la colaboración Atlas ha reconstruido las propiedades de los bosones iniciales y su relación de entrelazamiento.