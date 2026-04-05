Un problema de congelación en el inodoro a bordo vuelve a poner en apuros a la misión Artemis II

La nave Orión, que transporta a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, ha registrado una nueva incidencia en su sistema sanitario tras detectarse un problema de congelación en el único inodoro a bordo.

El director de vuelo de la misión, Judd Frieling, ha explicado en una rueda de prensa que el fallo está relacionado con la formación de hielo en el sistema de residuos, apenas días después de que se solucionara una avería previa en el inodoro.

Problemas técnicos

Según ha detallado Frieling, el equipo intentó expulsar el aire del tanque de aguas residuales conectado al inodoro, pero encontró dificultades debido a una obstrucción. "Tuvimos problemas por la obstrucción con hielo, según parece", ha señalado el responsable de la misión.

A pesar del incidente, el sistema sigue operativo. El director de vuelo ha indicado que "técnicamente ahora mismo sí funcionaría tanto para el número uno como para el número dos", aunque con limitaciones.

Medidas provisionales en la Orión

Como medida preventiva, la tripulación de la Artemis II está manteniendo los tanques a un nivel intermedio mientras los técnicos analizan el origen del problema en la línea de ventilación.

Mientras tanto, los astronautas disponen de dispositivos plegables de contingencia para la orina, dos por cada tripulante, que pueden ventearse al exterior o almacenarse en bolsas específicas. Estas soluciones forman parte de los protocolos habituales para situaciones de fallo en sistemas no críticos durante misiones espaciales.

La repetición de fallos ha llevado a los equipos de la NASA a mantener una vigilancia constante sobre este componente durante el resto de la misión. La misión continúa según lo previsto. A pesar de este contratiempo, la misión Artemis II sigue avanzando sin alteraciones en su trayectoria hacia la Luna.