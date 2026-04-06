Artemis II ajusta su rumbo hacia la Luna: así ha sido la maniobra clave de 17 segundos

La misión Artemis II ha llevado a cabo una maniobra de corrección de trayectoria para afinar su camino hacia la Luna. Los equipos de control en Houston, junto con la tripulación de Artemis II, han ejecutado esta madrugada una maniobra de corrección de trayectoria de 17,5 segundos para ajustar el rumbo de la nave espacial Orión, según ha informado la NASA.

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, quienes continúan su trayecto con el objetivo de sobrevolar la Luna este lunes.

La corrección de trayectoria realizada durante el quinto día de misión permite ajustar con precisión la ruta de la nave Orión. Según la NASA, la breve duración de la maniobra, de apenas 17,5 segundos, ha sido suficiente para mantener la nave en el corredor previsto hacia la órbita lunar. Este ajuste garantiza que la misión pueda cumplir con los hitos programados en los próximos días.

Successful outbound trajectory burn! This means that the Orion spacecraft fired its thrusters to further fine-tune the astronauts' path to the Moon. Coverage of the lunar flyby tomorrow begins at 1pm ET (1700 UTC). https://t.co/uC5tOnQeA1 pic.twitter.com/3yeGmXUomP — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

El traje de supervivencia

Al inicio de la jornada, la tripulación ha completado uno de los principales objetivos técnicos del día: la evaluación del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión (OCSS).

Los cuatro astronautas han llevado a cabo una serie de pruebas que han incluido ponerse y presurizar los trajes, comprobar posibles fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad, así como su capacidad para comer y beber durante su uso.

Este equipamiento está diseñado para proteger a los tripulantes en las fases más exigentes del vuelo. Además, proporciona soporte vital en caso de despresurización de la cabina y resulta esencial para las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

La misión ha alcanzado un nuevo hito al entrar en la esfera de influencia de la Luna, un punto en el que la gravedad lunar pasa a ser la fuerza dominante que determina la trayectoria de la nave. Este cambio en el entorno gravitatorio marca una fase decisiva del viaje, ya que implica que la nave Orión comienza a ser guiada principalmente por la atracción de la Luna en lugar de la Tierra.

El sexto día de vuelo estará centrado en el evento principal de esta fase: el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna por parte de la tripulación.