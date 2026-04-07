Las inéditas y espectaculares imágenes de la luna que ya forman parte de la historia de la humanidad
Tras seis días de misión, los astronautas de Artemis II han alcanzado la cara oculta de la Luna, un momento histórico que marca uno de los hitos más esperados del viaje. Desde el lanzamiento del cohete SLS el pasado jueves en Florida, la tripulación ha completado con éxito esta fase crítica y ahora la nave inicia su trayectoria de regreso hacia la Tierra. Vuelven con un contenido de imágenes que supone un auténtico hito en la historia de la humanidad.
Así se ha visto por primera vez la Tierra desde la nave Orión. El viaje de Artemis II ha marcado un hito histórico: jamás la humanidad había estado más lejos de nuestro planeta. Llegó a alcanzar los 406.778 kilómetros de distancia.
En un mundo cargado de fotografías, selfis, postureo... el comandante Reid Weisman dio una lección al mundo de lo que es una auténtico fotón: de perfil mirando la ventana, su rostro asoma sobre la impactante vista de nuestro planeta.
Desde la nave Orión se pueden ver dos auroras (un arriba a la derecha y otra abajo a la izquierda) y el reflejo del Sol (abajo a la derecha) eclipsado por la Tierra.
Esta es la misma cara que observamos desde la Tierra.
Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado.
La tripulación de Artemis II capturó esta vista de la puesta de sol sobre la Tierra el 6 de abril de 2026, mientras orbitaban la Luna. La imagen recuerda a la icónica fotografía del amanecer terrestre tomada por el astronauta Bill Anders 58 años antes, durante el vuelo de la tripulación del Apolo 8 alrededor de la Luna.
La tripulación de Artemis II capturó esta imagen que muestra los anillos de la cuenca Orientale durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril. En la posición de las 10 en punto de la cuenca Orientale, se pueden ver los dos cráteres más pequeños, que la tripulación de Artemis II ha sugerido que se llamen Integrity y Carroll.