Las inéditas y espectaculares imágenes de la luna que ya forman parte de la historia de la humanidad

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La tripulación de Artemis II capturó esta imagen que muestra los anillos de la cuenca Orientale durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril. En la posición de las 10 en punto de la cuenca Orientale, se pueden ver los dos cráteres más pequeños, que la tripulación de Artemis II ha sugerido que se llamen Integrity y Carroll.