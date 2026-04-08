Artemis II inicia el regreso a la Tierra tras su paso por la Luna: así ha sido la maniobra clave

La misión Artemis II ha completado la primera maniobra de regreso a la Tierra tras su sobrevuelo lunar, en una operación clave para encaminar a la tripulación hacia el planeta. La NASA ha confirmado que el encendido de los propulsores de la nave Orión se realizó según lo previsto y permitió modificar la velocidad y trayectoria del vehículo espacial.

La maniobra tuvo lugar a las 02:03 hora española del miércoles, cuando la nave activó sus motores durante 15 segundos, logrando un cambio de velocidad de 1,6 pies por segundo. Este ajuste ha sido suficiente para orientar la trayectoria de retorno tras completar el paso alrededor de la Luna.

Supervisión de la tripulación

Durante la operación, la astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, revisaron los procedimientos y supervisaron tanto la configuración de la nave como los datos de navegación, según ha detallado la agencia estadounidense.

La NASA ha informado además que continúa proporcionando actualizaciones periódicas desde el lanzamiento de la misión el pasado 1 de abril, incluyendo datos técnicos y seguimiento de la actividad a bordo.

En una sesión informativa, los responsables de la agencia compartieron las primeras imágenes captadas por la tripulación durante el sobrevuelo lunar. También confirmaron que el buque USS John P. Murtha ya se dirige hacia la zona prevista para la recuperación en el océano Pacífico, en una fase preparatoria para el regreso de la cápsula.

Hola, vieja amiga. ✨ La tripulación de @NASAArtemis II ha completado su sobrevuelo lunar y se dirige a casa.

Antes de que los astronautas desvíen su atención de la geología lunar a otras tareas, como recopilar datos médicos y regresar a la Tierra de manera segura, la… pic.twitter.com/gGKlPM7yAH — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

Las próximas pruebas

Tras completar esta primera maniobra, los astronautas han iniciado un periodo de descanso antes de afrontar una jornada centrada en pruebas de vuelo y tareas relacionadas con el regreso a la Tierra.

Entre las actividades programadas, la tripulación probará una prenda para la intolerancia ortostática, diseñada para ayudar a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición desde la microgravedad a la gravedad terrestre.

Posteriormente, los astronautas asumirán el control manual de la nave Orión en una demostración técnica. Utilizarán el campo de visión del vehículo para alinear un objetivo y dirigir la nave hacia una posición específica orientada respecto al Sol. Esta maniobra permitirá comparar distintos modos de control y evaluar el rendimiento del pilotaje manual. La prueba está prevista a las 03:59 hora española, dentro del conjunto de operaciones destinadas a validar sistemas de cara a futuras misiones.