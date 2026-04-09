La misión Artemis II entra en su fase final con los preparativos para el amerizaje previsto por la NASA en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 20:07 horas del viernes en la costa este de Estados Unidos (02:07 del sábado en España). La tripulación comenzará este jueves a acondicionar la cabina y repasar los procedimientos de entrada para garantizar una reentrada segura.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, iniciarán el almacenamiento del equipo y la instalación de sus asientos. El objetivo es asegurar que todos los elementos queden firmemente sujetos antes de la reentrada en la atmósfera terrestre.

La agencia espacial ha detallado que estos trabajos forman parte del "protocolo habitual en las horas previas al regreso". La correcta configuración de la cabina resulta clave para minimizar los posibles riesgos durante el descenso, al ser una de las fases más exigentes de la misión.

En paralelo, la NASA ha confirmado que el buque USS John P. Murtha ya se dirige hacia el punto intermedio previo al área de recuperación en el Pacífico. Este despliegue logístico permitirá asistir a la cápsula tras el amerizaje y facilitar la recuperación de la tripulación.

Las pruebas de adaptación

Los astronautas continuarán con pruebas relacionadas con la adaptación del cuerpo humano al regreso a la gravedad. En concreto, evaluarán la prenda para la intolerancia ortostática, que se utiliza bajo el traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación.

Esta prenda está diseñada para ayudar a mantener la presión arterial y la circulación sanguínea durante la transición desde la microgravedad. Según ha explicado la NASA, algunos astronautas pueden experimentar esta condición tras estancias prolongadas en el espacio, lo que impide mantenerse en pie sin sufrir mareos o desmayos. "La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro", ha señalado la agencia.

La rutina diaria de la misión incluye también sesiones de entrenamiento físico. En este caso, los astronautas utilizarán un volante de inercia, un sistema de cables que permite realizar tanto ejercicios aeróbicos como de resistencia.

Posiblemente los has escuchado o visto durante la transmisión: Estos son los oficiales cientificos de @NASAArtemis. Ellos entrenaron a la tripulación antes de la misión y la guiaron y acompañaron durante la campaña de observación lunar del 6 de abril. pic.twitter.com/2h25wwKiHa — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

Este dispositivo posibilita movimientos como remo, sentadillas o peso muerto, con el objetivo de mantener la masa muscular y la condición física durante la estancia en microgravedad.

Además, la tripulación llevará a cabo una nueva demostración de pilotaje manual. Está previsto que tomen el control de la nave alrededor de las 22:55 horas (04:55 en España), repitiendo maniobras similares a las realizadas en fases anteriores de la misión.

Durante esta prueba, los astronautas orientarán la nave para que apunte con la parte trasera hacia el Sol, lo que permitirá recopilar datos adicionales sobre las capacidades de manejo y el funcionamiento de los sistemas de guiado, navegación y control. La maniobra también servirá para gestionar otros aspectos como las condiciones térmicas y la generación de energía.