La misión Artemis II supera la mitad de su viaje de regreso a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II han completado con éxito la segunda maniobra para volver a la Tierra, después de haber sobrevolado la Luna en los últimos días. Con este paso fundamental, la tripulación ha superado ya más de la mitad del trayecto de regreso a nuestro planeta, acercándose al desenlace de un viaje histórico para la exploración espacial.

Según ha informado la NASA a través de sus canales oficiales, la nave Orion encendió sus propulsores durante 9 segundos a las 22:53 hora del este de EEUU de este martes, lo que equivale a las 04:53 hora peninsular española del miércoles. Esta precisa operación técnica produjo un cambio de velocidad de 1,6 metros por segundo y sirvió para dar el impulso necesario a la tripulación en su ruta de vuelta hacia nuestro planeta.

They're halfway home. The Artemis II astronauts have hit the "halfway" mark between the Moon and the Earth. They will splash down in the Pacific Ocean around 8:07 pm ET on Friday, April 10 (0007 UTC on Saturday, April 11), off the coast of San Diego. pic.twitter.com/CQmOuDTVGh — NASA (@NASA) April 10, 2026

Solventando contratiempos

Durante el transcurso de las operaciones, los técnicos hicieron frente a un contratiempo. Dos horas antes de la maniobra, se registró una pérdida inesperada de señal en el enlace de retorno, justo durante un cambio en la velocidad de transmisión de datos. La agencia espacial estadounidense ha reconocido que el incidente afectó temporalmente a la transmisión de comunicaciones y telemetría desde la nave a los centros de control.

Sin embargo, el problema se solventó con rapidez y se restablecieron las comunicaciones bidireccionales. Poco después, los controladores de vuelo reanudaron los preparativos sin que el contratiempo pusiera en riesgo la integridad de la misión ni de sus tripulantes.

Siguientes operaciones

De cara a los próximos días, la agenda de la misión prevé para este mismo viernes la tercera maniobra de corrección de trayectoria de retorno, un paso previo e indispensable antes de iniciar los complejos procedimientos de reentrada en la atmósfera terrestre. Esta operación está programada concretamente a las 13:53 horas del este de EEUU, que serán las 19:53 en España.

Unas horas más tarde llegará el momento más esperado. A las 20:07 de la costa este estadounidense —las 02:07 de la madrugada del sábado en España—, tendrá lugar el amerizaje de la nave Orion frente a la costa de San Diego, en el estado de California. Equipos de recuperación de la Armada de los EEUU y de la agencia espacial ya se encuentran desplegados en la zona del océano Pacífico para asegurar la cápsula y asistir a los astronautas en cuanto toquen el agua.

Este vuelo supone un hito trascendental dentro del programa espacial impulsado por Estados Unidos y sus socios internacionales. Se trata de la primera misión tripulada del programa, diseñada para poner a prueba los sistemas de soporte vital de la nave y garantizar el regreso del ser humano a la Luna en los próximos años.