Una guerra a muerte entre chimpancés obliga a replantear por qué se pelean los humanos

Durante décadas, la gran comunidad de chimpancés de Ngogo, en el Parque Nacional de Kibale —Uganda—, ha sido un ejemplo casi modélico de convivencia entre primates. Cerca de 200 individuos compartiendo territorio, formando subgrupos flexibles que se separaban y se reencontraban con naturalidad, como marca la vida social de la especie. Pero algo cambió. Y lo que ha ocurrido desde entonces ha sorprendido incluso a los científicos más curtidos.

Un estudio liderado por la Universidad de Texas en Austin y publicado en Science documenta un fenómeno tan raro —pasa una vez cada 500 años— como inquietante: la ruptura definitiva de este gran grupo en dos facciones enfrentadas… y el estallido de una violencia letal entre antiguos compañeros.

De la convivencia a la fractura

Durante más de veinte años, los investigadores observaron una dinámica estable. Los chimpancés del grupo Ngogo se organizaban en pequeños subgrupos que variaban con el tiempo, pero sin romper la cohesión general. Era, en esencia, el funcionamiento habitual de esta especie.

Sin embargo, alrededor de 2015 comenzaron a detectarse signos de tensión. Poco a poco, los individuos dejaron de mezclarse con la misma fluidez. Surgieron dos bloques cada vez más definidos: uno occidental y otro central. La división se consolidó en 2018, cuando ambos grupos ya ocupaban territorios separados.

Ataques mortales entre antiguos amigos

Desde la escisión, los investigadores han documentado —directa o indirectamente— al menos 24 ataques mortales: siete contra machos adultos y 17 contra crías. Todos ellos perpetrados por el grupo occidental contra miembros del central.

No se trata de enfrentamientos puntuales. Es una violencia sistemática. Y lo más perturbador: muchos de estos chimpancés habían convivido durante años.

"Lo que resulta especialmente llamativo es que están matando a antiguos miembros del grupo", explica el investigador Aaron Sandel, autor principal del estudio. Las nuevas identidades colectivas parecen haber borrado vínculos previos de cooperación.

¿Guerra civil entre chimpancés?

Los científicos evitan ese término, pero reconocen que la comparación resulta inevitable. La polarización, la ruptura de alianzas y la violencia organizada recuerdan, salvando las distancias, a los conflictos humanos.

De hecho, el estudio cuestiona una idea muy extendida: que las guerras humanas dependen principalmente de factores culturales como la religión, la etnia, la cultura... Es decir, hasta ahora creíamos que los humanos entramos en guerra porque somos diferentes. Es decir, que primero existen esas diferencias y luego viene el conflicto.

Pero en este caso, los chimpancés no tienen religiones, ni ideologías, ni identidades culturales complejas como las nuestras. Y aun así, se han dividido en dos grupos, han dejado de cooperar y han empezado a matarse entre ellos. La clave, apuntan los investigadores, podría estar en las relaciones. Cuando estas se deterioran, el conflicto emerge.

¿Qué provocó la ruptura?

No hay una única causa clara, pero sí varias pistas. El inicio de la división coincide con cambios importantes en la jerarquía de los machos, así como con la muerte de varios individuos adultos que podrían haber actuado como puentes entre subgrupos.

También se baraja una mayor competencia por los recursos o rivalidades internas como factores desencadenantes.

Curiosamente, el grupo que ha mostrado mayor agresividad —el occidental— es más pequeño. Esto contradice la idea de que el número determina la ventaja en los conflictos. Según el estudio, su éxito podría explicarse por una mayor cohesión interna y relaciones más sólidas entre sus miembros.