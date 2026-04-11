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Ciencia

Culmina con éxito la misión Artemis II con el amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico

La cápsula tripulada de Artemis II amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) tras entrar en la atmósfera terrestre.

LD/Agencias
La cápsula tripulada de Artemis II amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) tras entrar en la atmósfera terrestre.
La cápsula Orión tras amerizar en el Océano Pacífico. | EFE

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, descendió a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 local (02:07 del sábado en España), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

Durante la reentrada en nuestro planeta, que se prolongó durante unos 13 minutos, la cápsula soportó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X, y agregó que "Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EEUU y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas".

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

La NASA reportó que todas las maniobras resultaron "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave. La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas.

Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas. Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA.

Los astronautas fueron rescatados por miembros de la Marina y la NASA a través de una plataforma inflable para ser llevados en dos helicópteros a un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

Entre tanto, Orión fue remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).

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