Culmina con éxito la misión Artemis II con el amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, descendió a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 local (02:07 del sábado en España), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

Durante la reentrada en nuestro planeta, que se prolongó durante unos 13 minutos, la cápsula soportó condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X, y agregó que "Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EEUU y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas".

And splashdown! America is back in the business of sending astronauts to the Moon and bringing them home safely.

Reid, Victor, Christina, and Jeremy did an outstanding job. These talented astronauts inspired the world and represented their space agencies and nations as… pic.twitter.com/wOioBBvGhX — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 11, 2026

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

La NASA reportó que todas las maniobras resultaron "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave. La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas.

Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas. Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA.

Los astronautas fueron rescatados por miembros de la Marina y la NASA a través de una plataforma inflable para ser llevados en dos helicópteros a un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Entre tanto, Orión fue remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).