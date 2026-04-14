La Sociedad Geográfica Española entrega sus premios anuales

La exploración y el descubrimiento son rasgos esenciales en la Historia de España. Un legado cultural que sigue muy vigente en nuestros días y que continúa activo gracias a los aventureros de la actualidad, a quienes la Sociedad Geográfica Española (SGE) reconoce con sus premios anuales.

La Sociedad Geográfica Española es una asociación sin ánimo de lucro que, fundada en 1997 y declarada de utilidad pública, se dedica con absoluta pasión a revitalizar la geografía, el viaje, la aventura y la exploración del planeta, así como a la difusión del saber científico y la conciencia medioambiental. Todo ello respetando y honrando la herencia de la larga tradición de exploración de nuestro país. Actualmente, más de mil quinientas personas participan activamente en este gran proyecto científico y cultural.

En esta 26ª edición de sus premios, la SGE continúa su labor de reconocimiento a la exploración, la investigación geográfica, la aventura y la cultura del viaje. Una gala que se ha consolidado como una cita clave en la vida cultural madrileña.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, el presidente de la Sociedad Geográfica Española, Juan Ignacio Entrecanales, ha remarcado que con estos galardones: "buscamos a gente especial que ha logrado cambios en el conocimiento y en el futuro de la Tierra". Entrecanales destaca que "queremos representar el legado histórico de la exploración española y ser herederos de las sociedades científicas del siglo XIX, recuperando la memoria de los grandes exploradores". Aunque su evento estrella es la entrega de premios, la SGE realiza actividades durante todo el año como conferencias, viajes, tertulias, así como la edición de una revista en la que publican amplios reportajes.

Este año, el Premio Internacional se lo lleva Denis Urubko, alpinista ruso que ascendió las catorce cumbres más altas del planeta en nueve temporadas y sin oxígeno adicional. Entre sus grandes logros está la ascensión de tres ochomiles con apenas once días de diferencia, sin oxígeno, sin compañeros de cordada ni la asistencia de sherpas o porteadores, y en estilo alpino. Pero en su trayectoria, sobre todo, destaca su faceta solidaria y su intervención en decenas de rescates en la Zona de la Muerte.

El Premio Nacional es para el Director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, uno de los astrónomos y divulgadores científicos más prestigiosos de nuestro país, que destaca por su capacidad para divulgar la ciencia con un enfoque humanista. Ha centrado sus investigaciones en la formación estelar y las nebulosas planetarias. Recientemente ha sido nombrado Presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026-2027-2028, por lo que ahora está volcado en la divulgación de estos tres eclipses extraordinarios que marcarán un hito en la historia de la Astronomía en España.

El Premio de Comunicación recala en el fundador del canal de divulgación ambiental Hope!, Javier Peña por su manera de abordar todo lo relacionado con la sostenibilidad desde el optimismo exponiendo ejemplos concretos y escalables de regeneración ecológica.

Beatriz Roldán, galardonada con el Premio de Investigación, es la primera mujer en dirigir un departamento del Instituto Fritz Haber, de la Sociedad Max Planck de Berlín. Implicada en la búsqueda de soluciones técnicas para acelerar la transición energética, centra su investigación en el desarrollo de nanomateriales catalíticos para procesos sostenibles. Unos avances que son fundamentales en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Roldán enfatiza el potencial de España para liderar en la producción de hidrógeno renovable gracias a sus recursos naturales y ubicación estratégica.

El Premio Inicativa / Empresa ha sido destinado al proyecto Hypatia II en el que un equipo multidisciplinar de españolas se trasladó al desierto de Utah para simular una futura misión tripulada a Marte.

El escritor, cineasta y fotógrafo Jordi Esteva obtiene el Premio Imagen por su trabajo periodístico y fotográfico realizado especialmente en África y Asia. Sus capturas destacan por su particular pátina de misterio y belleza a través del uso del blanco y negro.

El Premio Viajero del año se lo lleva la expedición Montes submarinos inexplorados de la dorsal de Salas y Gómez. Un proyecto internacional coliderado por Ariadna Mechó que ha descubierto más de cien nuevas especies en las profundidades situadas entre la costa de Chile y la Isla de Pascua.

Y el célebre buque de investigación oceanográfica Hespérides se hace con el Premio Miembro de Honor. Se trata de la única embarcación española diseñada para efectuar investigaciones científicas multidisciplinares en todos los mares y océanos del planeta, incluidas las zonas árticas y antárticas durante los veranos boreales y australes respectivamente.