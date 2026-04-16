Los hipopótamos de Escobar desmontan el plan del Gobierno para los gatos callejeros

El caso de los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente en los años 80 en la Hacienda Nápoles lleva camino de convertirse en un problema de Estado en Colombia... y en un espejo incómodo para España.

Todo empezó con cuatro ejemplares, un macho y tres hembras, traídos desde África como parte de la colección de animales exóticos en el zoo del narco. Tras la muerte de Escobar, el zoo quedó abandonado y esos cuatro hipopótamos se reprodujeron sin control hasta dar lugar a la población actual, que llegó a rondar los 200.

En septiembre de 2024, la Justicia ordenó al Gobierno colombiano esterilizar y reubicar a estos animales para frenar su expansión, que ya estaba afectando a ecosistemas locales y a especies autóctonas. Sobre el papel, el plan parecía razonable: captura, esterilización y retorno (método CER). En la práctica, no ha funcionado.

A día de hoy, ningún país quiere acoger esos hipopótamos y los controles poblacionales —cuyo coste total para las arcas públicas no se conoce— no han funcionado. Así que el Gobierno colombiano ha optado finalmente por sacrificar al menos 80 ejemplares.

De Colombia a España: misma receta, mismo riesgo

El paralelismo con España resulta inevitable. Mientras en Colombia se reconoce el fracaso de la esterilización como única herramienta, el Gobierno español insiste en ese mismo modelo para gestionar las colonias felinas.

La ley de Bienestar Animal prohíbe exterminar gatos. La única vía permitida legalmente para controlar la superpoblación de las colonias felinas es la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno). Sin embargo, el propio Ejecutivo ha reconocido que este sistema solo funciona si se esteriliza al menos al 80% de los gatos de cada colonia. Un umbral altísimo que, en la práctica, recae sobre los Ayuntamientos, encargados de ejecutar —y financiar en gran parte— este operativo.

De hecho, el Ejecutivo acaba de aprobar otros dos millones de euros en subvenciones públicas para el control de gatos callejeros —o comunitarios—, y ya van alrededor de 8 millones destinados únicamente a la esterilización de gatos desde que se aprobó la ley animalista en 2023. Y eso sin contar las partidas que han salido desde otras administraciones como las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.

Todo ello, para implantar un sistema que en Colombia ha fracasado y con el que múltiples asociaciones animalistas y veterinarias, incluida PETA, están en contra. "En las calles, las muertes de los gatos son inevitablemente malas, llenas de dolor y sufrimiento", e insiste PETA en que el método CER sirve para "que los humanos, pero no los gatos ni la vida silvestre, se sientan mejor consigo mismos".