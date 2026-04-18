Descubren en Teruel el ancestro de las comadrejas: un depredador de 6,5 millones de años

El descubrimiento de un nuevo género y especie de pequeño carnívoro en Teruel ha permitido adelantar en tres millones de años el origen de la subfamilia Mustelinae, a la que pertenecen comadrejas, hurones y visones, situándolo al final del Mioceno.

El estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid y con participación de la Universitat de València, se ha publicado en la revista Palaeontology y se basa en el análisis de fósiles hallados en el yacimiento de Las Casiones (Teruel). El nuevo taxón, denominado Galanthis baskini, aporta evidencias de que estos animales ya existían hace unos 6,5 millones de años, frente a los 3,5 millones que marcaban los registros fósiles conocidos hasta ahora en Europa.

Un hallazgo en colecciones ya existentes

El descubrimiento no procede de una excavación reciente, sino de la revisión de materiales conservados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). Según Juan Abella, profesor de Paleontología de la Universitat de València, este hecho subraya la importancia de seguir investigando las colecciones científicas.

El investigador ha explicado que los fósiles fueron encontrados hace décadas en Teruel, pero no habían sido estudiados en detalle. La revisión ha permitido identificar una especie desconocida hasta ahora y situarla en una posición clave dentro del árbol evolutivo de los mustélidos.

Un pequeño depredador ya especializado

El análisis de los restos indica que Galanthis baskini tenía un tamaño muy reducido, de unos 134 gramos, similar al de la comadreja menor actual (Mustela nivalis). A pesar de su pequeño tamaño, sus dientes ya mostraban adaptaciones propias de una dieta altamente carnívora.

Este rasgo sugiere que algunas de las características que definen a las comadrejas modernas aparecieron muy pronto. Según Alberto Valenciano, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid, la reducción de tamaño y la especialización en la caza de pequeños vertebrados podrían estar relacionadas con cambios ambientales y con la expansión de ciertos roedores al final del Mioceno.

Técnicas avanzadas para estudiar fósiles

El trabajo combina métodos clásicos de anatomía comparada con tecnologías avanzadas. Entre ellas destaca el uso de microtomografía computarizada (micro-CT), que ha permitido reconstruir en tres dimensiones el interior de los dientes y la mandíbula.

Gracias a estas técnicas, los investigadores han podido observar estructuras internas que no son visibles a simple vista, lo que ha facilitado una identificación más precisa de las características anatómicas del nuevo taxón.

Daniel De Miguel, profesor de la Universidad de Zaragoza y coautor del estudio, ha señalado que este trabajo refleja la relevancia de los yacimientos de Aragón, reconocidos a nivel internacional por su riqueza en fósiles de mamíferos.

Nuevas relaciones evolutivas

El estudio también revisa la clasificación de otro mustélido fósil procedente de China, al que se ha denominado Zdanskyictis. Este análisis permite clarificar las relaciones evolutivas dentro de la familia Mustelidae.

Según Jorge Morales, investigador del MNCN, este género se sitúa cerca de los linajes que dieron lugar a las nutrias (Lutrinae) y a los ictoniquinos, grupo que incluye especies actuales como el turón jaspeado o el grisón.

Investigaciones en marcha y yacimientos afectados

Los investigadores continúan trabajando en distintos yacimientos de España y otros países. En la Comunitat Valenciana destacan proyectos en Castellón y en Buñol. Este último resultó afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, que sepultó parte del yacimiento bajo sedimentos.

Según Abella, los trabajos en Buñol no han podido reanudarse completamente, por lo que el equipo ha iniciado prospecciones en zonas cercanas para continuar la investigación.

El proyecto incluye también excavaciones en Aragón, Madrid y varios países de África y Asia, con el objetivo de reconstruir la evolución temprana de los carnívoros.