La Tierra desaparece tras la Luna: el regalo que nos deja un astronauta de Artemis II

Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, ha paralizado las redes sociales al compartir un vídeo que no ha sido capturado por las cámaras de alta resolución de la NASA, sino por su propio teléfono móvil. Durante su travesía por la cara oculta de nuestro satélite, Wiseman no pudo resistirse a documentar un "Earthset" o puesta de la Tierra tras el horizonte lunar, un espectáculo que describió con la misma fascinación que quien observa un atardecer en la playa.

El metraje, grabado desde la escotilla de la nave Orión, se ha vuelto viral por su autenticidad. Wiseman subraya que el vídeo carece de edición o recortes, utilizando un zoom de 8 aumentos para ofrecer una perspectiva casi idéntica a la que percibe el ojo humano. En el audio de la grabación se percibe el eco de las cámaras Nikon de sus compañeros, como Christina Koch, mientras el equipo al completo —incluidos Victor Glover y Jeremy Hansen— contemplaba en silencio cómo nuestro "hogar" se desvanecía en la oscuridad del cosmos.

Este momento, capturado con un dispositivo cotidiano a miles de kilómetros de casa, ha logrado cumplir el gran anhelo de la tripulación: ofrecer una imagen poderosa que una al mundo bajo una misma mirada de asombro y fragilidad.