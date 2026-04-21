Sánchez y Mónica García presumen de donar 0,6 euros por español para una estrategia obsoleta contra el cáncer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 30 millones para digitalizar equipos de anatomía patológica, presentándolo como un avance contra el cáncer. Sin embargo, la medida refleja lo contrario: un enfoque tardío, centrado en el diagnóstico, mientras España sigue sin actualizar su estrategia y queda rezagada frente a una Europa volcada en prevención, vacunación y cribados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que esta inversión será "fundamental" para mejorar la equidad en el diagnóstico entre territorios. Pero el propio reconocimiento de desigualdades internas pone de relieve un problema estructural que no se soluciona con tecnología: la falta de una política sanitaria coherente, actualizada y alineada con las recomendaciones europeas.

El problema no es lo que dicen, sino lo que omiten.

Porque mientras el Gobierno celebra la digitalización como si fuera un punto de inflexión, Europa está hablando de otra cosa: prevención, vacunación masiva y cribados obligatorios. Y en ese terreno, España llega tarde.

30 millones: una cifra casi simbólica

Treinta millones suenan bien en un titular. Pero trasladado a la realidad del sistema sanitario español —47 millones de habitantes y cientos de hospitales— la cifra es, sencillamente, marginal. Es el equivalente a menos de un euro por ciudadano, una cantidad que difícilmente puede sostener el relato de transformación que se pretende transmitir desde el Gobierno.

La comparación resulta aún más incómoda si se pone en contexto con algunos de los episodios recientes de gasto público cuestionado, desde los contratos inflados durante la pandemia hasta casos como el conocido caso Koldo. En ese escenario, la inversión anunciada para cáncer no solo parece insuficiente: roza lo simbólico.

Y eso en una enfermedad que, como el propio Sánchez ha recordado, causa 115.000 muertes al año en España.

Europa va por delante

El mismo día del anuncio, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades publicaba un informe que deja en evidencia el desfase español. Tres países europeos ya han alcanzado el 90% de vacunación frente al VPH, un hito que acerca la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.

Europa no está centrando su discurso en cómo diagnosticar mejor, sino en cómo evitar que el cáncer aparezca. Los datos son contundentes: reducciones de hasta el 88% en cáncer cervical en mujeres vacunadas precozmente, programas escolares que garantizan cobertura real y una estrategia sostenida en el tiempo.

Frente a este enfoque estructural, la apuesta española por la digitalización suena a solución parcial, cuando no directamente a desvío del problema principal.

Cribados: la gran asignatura pendiente

La brecha entre España y Europa se hace especialmente visible en los programas de cribado. La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2021, se limita a consolidar tres programas clásicos —mama, colorrectal y cérvix— sin establecer objetivos concretos de cobertura ni mecanismos eficaces de seguimiento.

En la práctica, esto se traduce en un sistema fragmentado, donde el acceso depende en gran medida del lugar de residencia. Hay comunidades autónomas con programas más desarrollados y otras que siguen lejos de alcanzar a toda la población diana. La propia estrategia reconoce esa necesidad, lo que equivale a admitir que el sistema aún no funciona como debería.

Mientras tanto, la Unión Europea ha dado un paso más. Tras la revisión de 2025 del plan Europe’s Beating Cancer Plan, se han fijado objetivos claros: al menos el 90% de la población elegible debe ser invitada a participar en programas de cribado. Además, se han definido rangos de edad homogéneos —que en el caso del cáncer colorrectal llegan hasta los 74 años— y se ha abierto la puerta a ampliar el cribado a otros tumores en función del riesgo.

No es una diferencia técnica, sino de enfoque: Europa mide resultados; España se queda en la recomendación.

Prevención: donde España no está

El retraso no es solo organizativo, sino conceptual. La estrategia europea entiende que la prevención es la herramienta más potente contra el cáncer y actúa en consecuencia, abordando factores como el tabaquismo, el alcohol, la obesidad o la exposición a contaminantes ambientales con políticas activas y objetivos cuantificables.

España, en cambio, sigue apoyándose en recomendaciones generales, apelando a la responsabilidad individual sin desplegar medidas estructurales comparables. El contraste es claro: mientras Bruselas intenta modificar el entorno para reducir el riesgo, el sistema español sigue pidiendo al ciudadano que cambie sus hábitos.

Cinco años sin actualizar la estrategia

El dato más revelador es que España no ha actualizado su Estrategia en Cáncer desde 2021. Cinco años en los que la Unión Europea no solo ha revisado su plan, sino que ha reforzado sus instrumentos, ha ampliado objetivos y ha introducido mecanismos de evaluación continua.

El Gobierno español, en cambio, sigue operando con un marco anterior a la pandemia, sin incorporar plenamente los avances científicos ni las recomendaciones europeas más recientes.

Digitalizar no sustituye prevenir

La digitalización de la anatomía patológica puede mejorar la calidad del diagnóstico y facilitar el trabajo en red entre hospitales. Pero no deja de ser una intervención en la fase final del proceso, cuando el cáncer ya está presente.

La clave —y ahí está Europa— es actuar antes: evitar infecciones oncogénicas mediante vacunación, detectar tumores en fases iniciales y garantizar que toda la población tenga acceso real a los programas de cribado.

Invertir en diagnóstico sin reforzar la prevención es, en términos sencillos, mejorar los radares de un coche sin tocar los frenos.

Un anuncio oportunista

Las declaraciones de Sánchez y García encajan en una lógica política basada en el impacto inmediato, en anuncios concretos y cifras fácilmente comunicables. Pero el contraste con la realidad es difícil de obviar:

Sin estrategia actualizada

Sin objetivos claros de cribado

Sin liderazgo en prevención

España no está liderando la lucha contra el cáncer. Está gestionando sus consecuencias.

Y mientras el Gobierno presume de conectar hospitales, Europa está intentando algo más ambicioso: que cada vez haya menos pacientes que diagnosticar.

Esa es la diferencia entre política sanitaria… y política de comunicación.