El falso mito del 'sexismo botánico': la ciencia niega que los árboles causen tu alergia

Cada primavera, millones de personas sufren alergias al polen con síntomas como estornudos, congestión o picor de ojos. En los últimos años, ha ganado fuerza una explicación llamativa: el llamado "sexismo botánico". Este concepto, acuñado por el horticultor Thomas Ogren, sostiene que las ciudades están llenas de árboles masculinos que liberan polen, mientras que los femeninos, que lo absorben, han sido eliminados.

La idea se ha popularizado especialmente en redes sociales, donde se presenta como una de las principales causas del aumento de alergias urbanas. Sin embargo, aunque tiene una base real, su alcance está lejos de ser tan determinante como se plantea.

¿Por qué se plantan más árboles masculinos? El origen de esta práctica se remonta a mediados del siglo XX. En 1949, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomendó plantar árboles masculinos en las ciudades para evitar los inconvenientes de los frutos de los ejemplares femeninos. Estos frutos podían ensuciar calles, atraer insectos o generar malos olores.

Los árboles masculinos, en cambio, no producen frutos ni semillas, lo que reduce el mantenimiento urbano. Esta lógica de "ciudades limpias" se extendió durante décadas y fue adoptada en muchos lugares. El problema es que estos árboles sí producen polen, y en grandes cantidades.

Polen en el aire: la clave del problema

Según la teoría del sexismo botánico, al reducir la presencia de árboles femeninos, se elimina también una parte importante del sistema natural que captura el polen. En un entorno equilibrado, los árboles masculinos liberan polen y los femeninos lo absorben. Sin ese equilibrio, el polen permanece más tiempo en el aire, aumentando su concentración.

Esto, combinado con la presencia de especies muy utilizadas en ciudades —como fresnos, arces o cipreses—, podría contribuir a un ambiente más cargado de alérgenos. Sin embargo, este no es el único factor ni el más determinante.

Lo que dice la ciencia: una teoría incompleta

Expertos en biología y alergología coinciden en que el "sexismo botánico" no explica por sí solo el aumento de alergias. Uno de los principales argumentos es que los árboles dioicos —los que tienen ejemplares masculinos y femeninos separados— representan solo una pequeña parte de las especies urbanas.

La mayoría de los árboles son hermafroditas, es decir, contienen órganos masculinos y femeninos en el mismo ejemplar. Por tanto, el desequilibrio entre sexos no es tan generalizado como sugiere la teoría.

Además, no todos los pólenes provocan alergia. Para que esto ocurra, deben cumplirse varias condiciones: alta producción de polen, tamaño adecuado y presencia de proteínas alergénicas. Especies como el olivo, los cipreses o las gramíneas cumplen estos requisitos y son responsables de gran parte de las alergias, independientemente de su "sexo".

Redes sociales, marketing y realidad

El concepto de sexismo botánico ha resurgido con fuerza en plataformas como TikTok, donde se difunde como una explicación sencilla a un problema complejo. Incluso ha sido utilizado en campañas publicitarias, como el proyecto DiversiTree, que promueve plantar más árboles femeninos.

Aunque estas iniciativas buscan concienciar, algunos expertos consideran que simplifican en exceso la realidad y pueden generar confusión. La planificación urbana influye, pero es solo una pieza dentro de un problema multifactorial.

Hacia ciudades más saludables

A pesar de las críticas, algunos especialistas consideran que equilibrar la plantación de árboles masculinos y femeninos puede ser positivo. También recomiendan diversificar las especies y apostar por aquellas que dependen de insectos para la polinización, ya que generan menos problemas alérgicos.

El diseño de espacios verdes con baja alergenicidad es un campo en crecimiento, que busca combinar estética, sostenibilidad y salud pública. En este sentido, el "sexismo botánico" puede servir como punto de partida para reflexionar, aunque no como única explicación.

Un problema en aumento

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Actualmente, alrededor del 15% de la población española sufre alergia al polen, y se espera que en 2030 uno de cada cuatro la padezca. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que en 2050 la mitad de la población tendrá algún trastorno alérgico.

En este contexto, entender las causas reales —desde el cambio climático hasta la planificación urbana— será clave para reducir el impacto. Más allá de teorías virales, el reto pasa por diseñar ciudades que no solo sean limpias y bonitas, sino también saludables para quienes las habitan.