El sorprendente hallazgo de 5,5 millones de abejas bajo un cementerio de Nueva York

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell ha identificado en el cementerio East Lawn, en el estado de Nueva York, una población estimada de hasta 5,5 millones de abejas que anidan bajo tierra. El hallazgo, publicado en la revista Apidologie, ofrece una de las descripciones más detalladas de este tipo de especies, menos estudiadas que las abejas que viven en colmenas.

La investigación se centra en la especie Andrena regularis, conocida como abeja minera, y documenta una concentración que podría situarse entre las mayores registradas hasta la fecha, según los datos disponibles.

Una forma de vida mayoritaria entre las abejas

Aunque la imagen más extendida de estos insectos está ligada a las colmenas, los científicos recuerdan que más del 70% de las especies de abejas son solitarias y anidan en el suelo. Estas especies desempeñan un papel relevante en los ecosistemas, ya que, según la organización Bee Conservancy, polinizan alrededor del 80% de las plantas con flores del mundo.

El estudio subraya que este tipo de abejas ha sido menos analizado a lo largo del tiempo, pese a su importancia ecológica. Para calcular el tamaño de la colonia, los investigadores instalaron dispositivos diseñados para capturar insectos cuando emergen del suelo. A partir de los ejemplares recogidos, el equipo pudo determinar la densidad de abejas por metro cuadrado.

Los datos obtenidos se extrapolaron a una superficie de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, lo que permitió estimar una población total de entre tres y ocho millones de individuos, con una media aproximada de 5,5 millones.

Durante el muestreo, la especie Andrena regularis fue la más abundante entre los insectos capturados. El estudio apunta a la proximidad de los Cornell Orchards como uno de los factores que podrían explicar esta elevada concentración. Esta instalación agrícola, situada a menos de un kilómetro del cementerio, cuenta con 8,9 hectáreas de cultivos, que incluyen manzanos y viñedos.

Cementerios como espacios de biodiversidad

Según los investigadores, la floración de los manzanos ofrece una fuente de alimento adecuada para estas abejas, que presentan una característica poco habitual: pasan el invierno en estado adulto y emergen a comienzos de la primavera, coincidiendo con este periodo de floración.

El trabajo también pone el foco en el papel de los cementerios como hábitats para distintas especies. Investigaciones previas, como un estudio publicado en 2023 en la revista Conservation Biology, señalan que estos espacios pueden funcionar como reservorios de biodiversidad comparables a parques urbanos.

La conservación de estos entornos, en parte vinculada a su valor cultural y religioso, favorece la presencia de fauna y flora.