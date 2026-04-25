Las mujeres superan por primera vez a los hombres en los niveles de fertilidad mundial

El Instituto Max Planck de Investigación ha sacado a la luz una profunda transformación demográfica que está alterando las estructuras poblacionales a escala global. Según un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha producido un cambio histórico en la capacidad reproductiva: la fertilidad ha pasado de ser más baja entre las mujeres a registrar peores datos entre los varones.

Su medición y análisis se han centrado casi de forma exclusiva en la población femenina. Esto ha provocado que la evolución histórica y las trayectorias futuras de las disparidades de género en este ámbito sigan siendo poco conocidas. Para corregir este déficit, los investigadores han llevado a cabo un exhaustivo análisis global utilizando los datos más recientes de las Perspectivas de la Población Mundial 2024, elaboradas por la ONU.

Los resultados de este estudio comparativo muestran un nuevo panorama. Si bien históricamente las tasas de fertilidad de los varones superaron a las femeninas en la inmensa mayoría de las naciones, el año 2024 ha marcado un punto de inflexión. Por primera vez, los niveles de fertilidad de las mujeres a escala global han superado a los masculinos.

Las proyecciones a corto y medio plazo que arroja la investigación no apuntan a una reversión de este fenómeno, sino más bien a su consolidación. De hecho, los expertos estiman que, a partir del año 2030, la mayor parte de la población mundial residirá en países donde las tasas de fertilidad masculina serán significativamente más bajas que las de sus conciudadanas.

En cuanto a las causas que explican esta importante alteración, el análisis sugiere que la proporción de sexos en el momento del nacimiento y los cambios en los patrones de mortalidad resultan factores determinantes. Los autores del documento subrayan que la supervivencia diferencial y ciertas prácticas de natalidad selectiva por sexo han transformado de forma sustancial la composición de las poblaciones en edad reproductiva. Todo ello ha terminado por alterar, de manera drástica y a lo largo del tiempo, la dinámica reproductiva específica de cada sexo.