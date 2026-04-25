Por qué ir a trabajar sin dormir sale muy caro a las empresas

La falta de descanso tiene un impacto directo y perjudicial en la salud y en el entorno profesional. Según ha advertido el neurofisiólogo clínico y experto en medicina del sueño Óscar Larrosa, una mala calidad del sueño se asocia con un aumento de hasta un 88% en el riesgo de sufrir siniestros en el puesto de trabajo o durante el trayecto entre el domicilio y el recinto laboral.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril, el especialista ha explicado que "la somnolencia diurna y la disminución de la capacidad de concentración son factores clave".

En particular, afecciones frecuentes como la apnea del sueño pueden elevar el riesgo de siniestralidad hasta un 50%, lo que resulta especialmente crítico en aquellas profesiones que requieren la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria pesada.

Larrosa ha insistido en que el correcto funcionamiento del ciclo que regula la vigilia y el sueño determina el rendimiento del empleado. Sin embargo, aunque esta evidencia científica está consolidada desde hace años, en Europa, y muy especialmente en España, su integración en la cultura empresarial avanza con notable lentitud.

Mientras que en naciones como EEUU ya existen programas corporativos con incentivos específicos para mejorar el descanso de las plantillas, en España todavía es un enfoque incipiente. Por ello, insta a situar esta cuestión como un pilar fundamental de la estrategia de prevención, al mismo nivel que la alimentación equilibrada o el ejercicio físico.

Las consecuencias

Otro de los graves problemas derivados de las alteraciones nocturnas es el incremento del absentismo laboral. Los datos reflejan que un 15% de la población activa padece insomnio crónico, lo que se traduce en una horquilla de entre 11 y 18 días de baja médica anuales por trabajador afectado. En el caso concreto de la apnea obstructiva, la ausencia de un diagnóstico y tratamiento adecuados llega a duplicar la probabilidad de faltar al puesto y alarga la duración de las bajas.

De forma paralela a las ausencias justificadas, la carencia de horas de descanso fomenta el presentismo, es decir, el fenómeno por el cual los empleados acuden a su puesto pero operan con una merma notable de sus capacidades. El experto detalla que "el insomnio crónico puede provocar entre 39 y 45 días de presentismo al año, con una pérdida significativa de productividad". Dormir menos de seis horas reduce de forma evidente el rendimiento en comparación con el estándar saludable de siete u ocho horas.

Puesto que el sueño regula funciones cognitivas elementales como la memoria, la concentración, la toma de decisiones y la gestión emocional, la merma de capacidades afecta con particular crudeza a aquellos profesionales que asumen puestos de responsabilidad y liderazgo dentro de las compañías.

Finalmente, el auge del teletrabajo ha introducido nuevas variables en esta ecuación. Si bien la flexibilidad del modelo en remoto puede favorecer rutinas más saludables para algunos perfiles, la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral tiende a generar desajustes perjudiciales. De hecho, los estudios recientes revelan que un 41% de las personas que trabajan a distancia presenta una peor calidad del sueño, frente al 29% que registra el personal en modalidad estrictamente presencial.