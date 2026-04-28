El inesperado aliado que salvó a la ballena boreal de la extinción en el Ártico

La caza comercial de ballenas, que comenzó a finales del siglo XVIII en zonas de fácil acceso, terminó colonizando el interior del océano Ártico a principios del siglo XX. Esta es la conclusión principal de un estudio internacional publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que reconstruye por primera vez la huella espacial de esta actividad histórica.

La investigación, liderada por instituciones de Dinamarca, Australia, Canadá, China y Noruega, revela cómo la ballena boreal (Balaena mysticetus) estuvo a punto de desaparecer debido a la presión humana. Sin embargo, el estudio arroja luz sobre un factor determinante que evitó su extinción total: el hielo marino.

El mapa de la explotación

Para reconstruir estos movimientos, los investigadores Nicholas Freymueller y Damien Fordham, de la Universidad de Copenhague, analizaron minuciosamente los cuadernos de bitácora y diarios de 709 viajes balleneros, principalmente británicos y estadounidenses.

Al cruzar estos datos con las reconstrucciones históricas de la masa de hielo, el equipo determinó que la actividad ballenera estuvo estrictamente limitada por la meteorología. En un inicio, los "puntos críticos" de caza se concentraban en aguas abiertas y accesibles. No obstante, en apenas un siglo, los balleneros lograron penetrar en casi todos los hábitats de la ballena boreal, dejando sin explorar únicamente los rincones más remotos y peligrosos.

El hielo como refugio vital

El estudio identifica zonas de refugio donde las poblaciones de ballenas pudieron resistir. Estas áreas, altamente favorables para la especie, permanecieron protegidas por las peligrosas condiciones del hielo marino, que actuaron como una barrera infranqueable para los buques de la época.

Una recuperación con memoria histórica

Actualmente, las poblaciones modernas de ballenas boreales muestran signos de una recuperación rápida, especialmente en aquellas regiones que antaño funcionaron como santuarios naturales debido al hielo. Este fenómeno indica que la distribución de la caza histórica sigue influyendo en los patrones de recuperación actuales.

Cabe recordar que, aunque en 1986 entró en vigor la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional que prohíbe la caza comercial, la actividad persiste bajo ciertas excepciones en países como Japón, Noruega e Islandia. Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de proteger los hábitats críticos frente al retroceso del hielo marino provocado por el cambio climático, que podría dejar expuestas las antiguas zonas de refugio.