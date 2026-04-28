Hito español: crean un material que conduce como el cobre pero es seis veces más ligero

Un equipo del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea) Materiales ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación de fibras de nanotubos de carbono con una conductividad eléctrica comparable a la del cobre y el aluminio, pero con un peso hasta seis veces menor. El trabajo, publicado en la revista Science, abre la puerta a su uso en aplicaciones donde la reducción de masa es un factor determinante, como el transporte eléctrico o la aeronáutica.

Los investigadores han conseguido por primera vez un método escalable para producir estas fibras con propiedades eléctricas avanzadas. La clave del avance está en la incorporación de un agente químico específico durante el proceso de síntesis, lo que permite mejorar de forma notable el comportamiento conductor del material.

El equipo de Imdea Materiales señala que los nanotubos de carbono se consideran desde hace años una alternativa potencial a los conductores tradicionales debido a su baja densidad y sus propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas. Sin embargo, hasta ahora no habían alcanzado niveles de conductividad suficientes para competir con materiales como el cobre.

"Es la primera vez que las fibras de nanotubos de carbono demuestran un rendimiento suficiente como para convertirse en una alternativa industrial real frente a los conductores convencionales", ha explicado Juan José Vilatela, investigador principal de Imdea Materiales y autor del estudio.

Durante la investigación, el equipo logró producir fibras intercaladas en fase gaseosa con una conductividad de hasta 24,5 megasiemens por metro (MS/m) a temperatura ambiente. Esta cifra equivale aproximadamente a la mitad de la conductividad del cobre, pero con un peso seis veces inferior.

Además, el estudio demuestra que al dopar fibras de nanotubos de carbono altamente alineadas con tetracloroaluminato (AlCl) se consigue multiplicar por más de 17 veces su conductividad eléctrica. Este procedimiento permite alcanzar una conductividad específica media superior a la del cobre y, en determinados casos, valores máximos por encima de los del aluminio.

Los autores subrayan que este avance supone un paso relevante en la búsqueda de materiales conductores que mantengan eficiencia eléctrica con menor densidad.

El estudio se ha realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y con investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza.