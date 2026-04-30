Muere el genetista J. Craig Venter, clave en la secuenciación del genoma humano

El genetista estadounidense J. Craig Venter ha fallecido a los 79 años en San Diego (Estados Unidos), según ha informado el J. Craig Venter Institute. Tal y como recoge Europa Press, la muerte se produjo "tras una breve hospitalización por efectos secundarios inesperados derivados del tratamiento de un cáncer diagnosticado recientemente".

Considerado una figura clave en la historia reciente de la genética, Venter fue uno de los protagonistas de la secuenciación del genoma humano a finales del siglo XX. Desde la empresa Celera Genomics, que fundó en 1998, lideró un proyecto paralelo al consorcio público internacional, contribuyendo a uno de los mayores hitos científicos de la época. Por este logro recibió en 2001 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto a otros investigadores destacados.

Trayectoria marcada por la innovación

A lo largo de su carrera, impulsó avances decisivos en genómica y biología sintética. Entre ellos, la demostración de que los genomas podían diseñarse y construirse en laboratorio, así como la creación de la primera célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente. Este experimento supuso un paso determinante para entender cómo la información genética puede diseñarse digitalmente y aplicarse a sistemas vivos.

El actual presidente del instituto que lleva su nombre, Anders Dale, ha destacado su figura asegurando: "Craig creía que la ciencia avanza cuando las personas están dispuestas a pensar de forma diferente, a actuar con decisión y a construir lo que aún no existe". Asimismo, añadió: "su liderazgo y visión transformaron la genómica y contribuyeron a impulsar la biología sintética".

Más allá del laboratorio, Venter lideró iniciativas pioneras como la expedición oceánica Sorcerer II, que permitió descubrir millones de nuevos genes gracias a la metagenómica, ampliando el conocimiento sobre la diversidad microbiana del planeta. También fundó compañías como Synthetic Genomics o Human Longevity, orientadas a trasladar los avances científicos al ámbito sanitario y tecnológico.

Reacciones en la comunidad científica

El fallecimiento ha suscitado reacciones entre científicos españoles. Ángel Raya, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, lo ha descrito como "una de esas figuras que parten la historia de la ciencia en dos".

El investigador Lluís Montoliu ha subrayado: "ha muerto uno de los científicos más influyentes, vehementes, agresivos y ambiciosos de nuestra época", aunque ha matizado que su legado debe valorarse por sus aportaciones. Además, ha aclarado que la supuesta rivalidad entre el proyecto público y el privado del genoma humano "fue más una colaboración que una competición".

Desde la Universidad de Sevilla, Sebastián Chávez ha destacado "su carácter visionario y su capacidad para introducir maneras de gestión empresarial en grandes proyectos científicos". En la misma línea, Justo P. Castaño, de la Universidad de Córdoba, ha resaltado el impacto de su trabajo al recordar que el coste de secuenciar un genoma humano ha pasado de miles de millones de dólares a apenas unos cientos de euros en menos de tres décadas: "Que todo esto haya ocurrido en menos de 30 años es realmente impresionante".