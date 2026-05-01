Un estudio vincula el consumo humano de cocaína con alteraciones en el movimiento de los salmones

Un estudio internacional, liderado por investigadores de la Universidad Griffith (Australia), la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (Suecia), la Sociedad Zoológica de Londres (Reino Unido) y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal (Alemania) ha demostrado, por primera vez fuera de un entorno de laboratorio, cómo la contaminación por cocaína y sus derivados está modificando el comportamiento de los peces en su hábitat natural.

El estudio 'La contaminación por cocaína altera el movimiento y el uso del espacio del salmón atlántico (Salmo salar) en un gran lago natural', publicado en la revista Current Biology, revela que los residuos de esta droga presentes en el agua alteran drásticamente el movimiento y el uso del espacio de los salmones juveniles.

El experimento: Seguimiento en aguas suecas

Liderado por instituciones de Australia, Suecia, Reino Unido y Alemania, el equipo monitorizó a 105 salmones atlánticos durante ocho semanas en el lago Vättern (Suecia). Para ello, dividieron a los peces en tres grupos: un grupo de control (sin exposición), un grupo expuesto a la cocaína y un grupo expuesto a la benzoilecgonina (el principal resto metabólico de la cocaína que llega a las aguas residuales).

Resultados: Peces más erráticos y dispersos

Los salmones expuestos a la benzoilecgonina nadaron hasta 1,9 veces más distancia por semana en comparación con los no expuestos. Además, se dispersaron hasta 12,3 kilómetros más lejos a través del lago, una tendencia que se intensificó con el paso del tiempo.

El doctor Marcus Michelangeli, coautor del estudio, ha advertido que estos cambios alteran la interacción de los animales con su entorno: "El lugar al que van los peces determina qué comen, qué los come y cómo se estructuran las poblaciones. Si la contaminación está alterando estos patrones, tiene el potencial de afectar a los ecosistemas de maneras que apenas estamos empezando a comprender", afirma.

Fallo en los sistemas de filtrado

La investigación pone el foco en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que actualmente no están diseñadas para eliminar por completo este tipo de compuestos químicos. Asimismo, el estudio subraya que los metabolitos (como la benzoilecgonina) tienen efectos incluso más potentes que la droga original, un factor que suele pasarse por alto en las evaluaciones de riesgo ambiental.

Sin riesgo para el consumo humano

Los investigadores han querido aclarar que estos hallazgos no suponen un riesgo para la salud humana por el consumo de pescado. Los niveles de exposición analizados reflejan lo que ya existe en vías fluviales contaminadas, los compuestos se degradan con el tiempo y los ejemplares estudiados eran juveniles, con un tamaño muy inferior al legal para la pesca.