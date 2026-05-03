Aumentan los casos de alergia a las mascotas: ya afectan a un 15% de la población adulta

El Servicio de Alergología del Hospital Vithas Valencia Turia ha alertado sobre el notable incremento de diagnósticos de reacciones adversas a animales domésticos, una patología que ya afecta a entre el 10% y el 15% de los ciudadanos mayores de edad.

La jefa del Servicio, la doctora Ana Láinez, ha detallado a través de un comunicado que esta incidencia se encuentra en pleno ascenso debido a la creciente convivencia con animales en los hogares españoles, dado que en torno al 40% cuenta con al menos uno.

"Actualmente, las mascotas pasan más tiempo dentro de casa y comparten con nosotros espacios cerrados, camas y sofás, durante horas. Este contacto tan estrecho favorece la sensibilización, especialmente en viviendas poco ventiladas, lo que facilita la acumulación de alérgenos", ha expuesto la especialista.

Otros posibles alérgenos

A pesar de que el contacto es una de las causas más frecuentes de rinitis y asma, un gran número de pacientes ignora que sus síntomas pueden derivar de una exposición continuada. Según indica la doctora Láinez, en la época primaveral se tiende a atribuir el cuadro clínico al polen, pero resulta fundamental "considerar la posible implicación de otros posibles alérgenos perennes".

Las proteínas alergénicas presentes en la caspa, la saliva y la orina tienen la capacidad de permanecer en suspensión durante largos periodos de tiempo. De este modo, terminan acumulándose en el mobiliario y la ropa, incluso en estancias donde no se encuentra el animal físicamente en ese instante.

Desde el centro sanitario precisan que cualquier mamífero es susceptible de desencadenar este tipo de reacciones, si bien los perros y gatos lideran las estadísticas por razones demográficas. No obstante, en las consultas también se registran episodios vinculados a caballos, roedores o hurones en personas que se dedican a la ganadería, la caza o la veterinaria.

Uno de los aspectos en los que la doctora hace mayor hincapié es en desmentir creencias populares fuertemente arraigadas en la sociedad. "No existen perros ni gatos hipoalergénicos. Todas las razas producen alérgenos y no hay evidencia científica que respalde que algunas sean realmente hipoalergénicas", ha sentenciado. Los niveles dependen más del individuo en particular y de sus cuidados que de su raza.

Factores como la edad o el sexo resultan determinantes a la hora de presentar síntomas. Los ejemplares de mayor edad desprenden más caspa debido a la sequedad cutánea. Asimismo, la proteína Can f 5 se produce principalmente en la próstata de los machos, por lo que la exposición a hembras o animales esterilizados suele presentar una mejor tolerancia clínica por parte de los afectados.