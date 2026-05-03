La extinción de mamíferos gigantes hace 10.000 años sigue afectando a los ecosistemas actuales

Hace entre 50.000 y 10.000 años, la desaparición de numerosos mamíferos de gran tamaño provocó cambios profundos en los ecosistemas terrestres que aún hoy se reflejan en la estructura de las redes tróficas. Así lo concluye un estudio de la Universidad Estatal de Michigan publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que analiza cómo estas extinciones afectaron a las relaciones entre depredadores y presas en distintas regiones del planeta.

La investigación parte de la desaparición de animales como los tigres de dientes de sable, mamuts lanudos o perezosos de gran tamaño, especies que llegaron a superar en algunos casos las varias toneladas de peso. Según el estudio, la pérdida de estos grandes mamíferos no solo supuso la desaparición de especies concretas, sino la alteración de las interacciones ecológicas entre los organismos supervivientes.

La autora principal, Lydia Beaudrot, profesora adjunta de Biología Integrativa de la Universidad Estatal de Michigan, señala que cuando desaparecen depredadores o grandes herbívoros se producen "efectos en cascada", ya que las poblaciones de presas pueden aumentar sin control y modificar el equilibrio del ecosistema.

El equipo de investigación subraya que estas dinámicas no son aisladas, sino que forman parte de redes complejas en las que cada especie cumple un papel dentro de la cadena alimentaria.

Análisis de 389 ecosistemas y más de 440 especies

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 389 ecosistemas situados en regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia. En total, se incluyeron más de 440 especies de mamíferos, entre ellas elefantes, osos, lobos o leones.

El objetivo fue comparar la estructura actual de las redes depredador-presa con la que pudo existir antes de las extinciones masivas del Pleistoceno. Los resultados muestran que, aunque todas las regiones comparten niveles tróficos similares, existen diferencias relevantes en la composición y tamaño de las presas.

En términos generales, las redes alimentarias en América presentan menos especies de presas y de menor tamaño en comparación con África y Asia. Además, los depredadores americanos se especializan en un rango más limitado de características de sus presas.

Diferencias regionales tras las extinciones históricas

El estudio apunta a que estas diferencias no pueden explicarse únicamente por factores actuales como el clima o la estacionalidad. Según los autores, la historia de extinciones desempeña un papel clave en la configuración de los ecosistemas actuales.

En América, la pérdida fue especialmente intensa. Más del 75% de los mamíferos de más de 45 kilogramos desaparecieron en los últimos 50.000 años. Esta reducción incluyó especies como grandes ciervos sudamericanos, cuya desaparición afectó directamente a depredadores como tigres de dientes de sable o lobos gigantes.

El investigador Hsieh, becario postdoctoral de la universidad, explica que esta pérdida supuso una reducción en la base de la cadena alimentaria. "Se perdió gran parte de la parte inferior de la cadena alimentaria", señala.

Cambios en la estructura de las redes tróficas

La desaparición de grandes herbívoros y carnívoros alteró la distribución de recursos dentro de los ecosistemas. Según el estudio, esto provocó una simplificación de las redes tróficas, especialmente en el continente americano.

En estas redes, los depredadores actuales muestran una mayor solapación en el tipo de presas que consumen, lo que indica una menor diversidad funcional en comparación con otras regiones del mundo.

Los investigadores destacan que estas diferencias reflejan efectos acumulados de extinciones pasadas que han modificado la organización ecológica a largo plazo.

El estudio también contextualiza estos resultados en la situación actual de la biodiversidad. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, casi la mitad de los mamíferos de más de 9 kilogramos se encuentran actualmente en categorías de amenaza.

Los autores plantean que el análisis de extinciones históricas puede ayudar a prever cómo podrían responder los ecosistemas actuales ante nuevas pérdidas de biodiversidad. El equipo prevé continuar investigando si la desaparición de especies clave puede aumentar la vulnerabilidad de determinadas comunidades ecológicas en el futuro.