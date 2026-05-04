El misterio de la enorme roca sobre un iceberg en Groenlandia que inquieta a los geólogos

El pasado 29 de abril, Jim Hart, un navegante del Ártico, hizo un descubrimiento inesperado mientras surcaba las aguas cerca de la isla Fogo, en Groenlandia. Avistó una enorme roca descansando sobre un iceberg flotante.

La presencia de grandes bloques rocosos sobre los hielos flotantes no es algo común. Estos bloques, conocidos como bloques erráticos, se encuentran en lugares inusuales, como islas y glaciares. Este hallazgo ha llevado a los expertos a profundizar en la geomorfología glacial, especialmente en los procesos que involucran la formación y el movimiento de las capas de hielo en el Ártico.

Como explican desde El Confidencial, el geólogo John Gosse, investigador de la Universidad Dalhousie, publicó en 2019 un estudio que podría ofrecer una posible explicación para el fenómeno observado. El estudio se centró en los deslizamientos costeros de los glaciares de la isla de Baffin, en Canadá. Según Gosse, la morfología de las piedras es crucial para determinar su origen, ya que sus formas angulosas sugieren que no fueron transportadas por el glaciar, sino que fueron desprendidas desde la ladera de un glaciar cercano.

¿Cómo llegaron esas rocas a estar sobre el hielo?

Uno de los puntos clave del análisis es entender cómo terminaron estas rocas sobre el iceberg en lugar de simplemente ser arrastradas por el hielo. Los científicos están estudiando si las piedras fueron arrancadas de la base de un glaciar o si cayeron sobre el hielo debido a un desprendimiento de ladera.

Según Gosse, las rocas no muestran signos de erosión ni redondeo, lo que refuerza la teoría de que estas piedras podrían haber caído de manera abrupta debido a un deslizamiento. "Si simplemente aterrizó debido a un deslizamiento de tierra sobre la superficie del glaciar, entonces las rocas no tendrían ningún redondeo", afirmó el experto.

Otro de los aspectos clave del análisis es la forma en que estas rocas llegaron a flotar sobre el iceberg. El análisis visual sugiere que los bloques tienen formas angulares, lo que indica que podrían haberse desprendido de la ladera de un glaciar cercano antes de ser arrastrados hacia el océano. Los geólogos señalan que, si las rocas hubieran sido transportadas por el glaciar, su roce con el hielo habría generado partículas más finas, como limo, y bordes más suavizados.

Aunque la hipótesis de un desprendimiento es la más aceptada, este fenómeno tiene implicaciones más amplias para la ciencia. Los investigadores están monitoreando estos eventos por su relación con la inestabilidad de las laderas en el Ártico. El desprendimiento de grandes masas de roca puede generar olas de choque que, en algunos casos, podrían desencadenar tsunamis locales.

El hallazgo también tiene un valor científico importante, ya que ofrece una forma de estudiar la composición litológica de las regiones más remotas de Groenlandia sin necesidad de realizar costosas expediciones terrestres.