Las mujeres podrán destruir sus óvulos congelados sin el permiso de los especialistas

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la regulación sobre la crioconservación de ovocitos. La reforma busca permitir que las mujeres puedan decidir cuándo poner fin a la conservación de sus óvulos congelados sin la necesidad de obtener la aprobación de los especialistas.

Actualmente, las mujeres que deciden congelar sus óvulos se enfrentan a un proceso más complejo que los hombres que congelan esperma. Mientras que los hombres solo necesitan firmar un documento para autorizar la destrucción de su esperma, las mujeres deben contar con el informe favorable de dos especialistas independientes para destruir sus óvulos congelados.

La situación en España

En la actualidad, cientos de miles de óvulos y embriones permanecen congelados en clínicas de fertilidad en España, muchos de los cuales nunca se utilizan. La ley establece que la destrucción de estas muestras solo puede llevarse a cabo cuando la mujer no pueda someterse a un tratamiento de fertilidad, lo que limita las opciones para decidir sobre su material genético.

La propuesta de reforma ha sido bien recibida por los especialistas en fertilidad, quienes llevan años demandando cambios en la normativa. Desde ABC han contactado con Joaquín Llácer, ginecólogo especialista en Medicina Reproductiva, quien ha señalado que las mujeres se ven atrapadas en un proceso burocrático innecesario y que esta reforma permitirá una mayor "autonomía y flexibilidad en las decisiones reproductivas".

Llácer también ha destacado al medio que las mujeres a menudo abandonan sus óvulos congelados porque no pueden permitirse los costes de la conservación. "No hay otro país que imponga estas barreras", ha apuntado el especialista.

Aunque la reforma que se debate en el Congreso de los Diputados solo afecta a los óvulos congelados, también se ha puesto sobre la mesa la situación de los embriones fecundados. La normativa actual establece los mismos requisitos para destruir los embriones congelados.

Con 306 votos a favor, 33 en contra y 8 abstenciones, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido aprobada en su toma en consideración. La propuesta ahora seguirá su curso legislativo en el Congreso.