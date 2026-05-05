Demuestran que el cerebro no distingue entre la realidad y el mundo virtual

La realidad, para nuestro cerebro, no es tan real como cabría esperar. Investigadores sostienen que la realidad física y la virtual comparten mecanismos neurocognitivos que pueden aplicarse en terapias. Un estudio publicado en la revista especializada Perspectives on Psychological Science afirma que la diferencia entre lo que vivimos físicamente y lo que experimentamos mediante sistemas de realidad virtual es casi inexistente para nuestras neuronas.

Oliver Singleton y Aikaterini Fotopoulou, dos destacados investigadores en el campo de las ciencias cognitivas y la neuropsicología, han concluido que la sensación de "presencia" en un entorno digital y el "sentido de la realidad" funcionarían así como las dos caras de una misma moneda, neurológicamente hablando. "La presencia y la realidad pueden considerarse continuas tanto conceptual como mecánica y fenomenológicamente", aseguran.

El cerebro procesa estímulos a cada milisegundo y durante ese sistema de verificación, se ha identificado que lo real y lo virtual comparten raíces profundas y subyacentes. Las resonancias magnéticas muestran que se activan áreas clave del sistema límbico en el lóbulo frontal. Las imágenes revelan cómo hay cambios en la corteza prefrontal, la ínsula y la amígdala tanto ante eventos físicos como ante simulaciones digitales de alta fidelidad.

En la práctica, estas aportaciones resultan esenciales. Por ejemplo, puede resultar determinante en el tratamiento de fobias como se hace en la terapia de exposición a la realidad virtual (VRET). Igualmente, podría enfocarse en el trastorno de estrés postraumático. La exposición controlada permite al paciente enfrentarse al miedo como si fuera real, pero bajo una supervisión médica que garantiza su seguridad.

Otro de los campos de aplicación sería la rehabilitación social. Los estudios apuntan a que los agresores pueden mejorar aspectos como la empatía al ser colocados virtualmente en el cuerpo de una víctima. Sus circuitos neuronales percibirían como real la misma vulnerabilidad que siente la persona atacada.