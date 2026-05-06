El crucero del hantavirus llegará el sábado a Tenerife y los enfermos serán evacuados a Madrid

Una información adelantada por Gonzalo Castañeda, director de Libertad Digital Canarias, señala que este sábado está prevista la llegada del buque al puerto de Santa Cruz de Tenerife, en un contexto de coordinación entre la consignataria, la Autoridad Portuaria y Sanidad Exterior para organizar la gestión de los tripulantes y pasajeros a bordo, en el marco de una posible situación sanitaria.

¿Qué es el hantavirus? Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–. ¿Cómo se transmiten los hantavirus? Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus. Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos. Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos. ¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene? En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos. En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías. Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas. Leer más

El crucero llegará al Puerto de Granadilla el próximo sábado. En estos momentos, la consignataria estaría manteniendo contactos con la Autoridad Portuaria para coordinar la entrada del barco y los protocolos asociados a su llegada. Los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

La operación se desarrolla de forma coordinada con distintos organismos, entre ellos la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, y el objetivo sería organizar el desembarco de las personas a bordo del buque, diferenciando entre distintos perfiles en función de su estado de salud.

La clasificación de pasajeros

La información apunta a que los contactos entre los organismos implicados se centran en establecer la evacuación de los tripulantes y pasajeros del barco. En este proceso, se distinguiría entre "contactos menos estrechos, personas asintomáticas y no infectados, que serían los primeros en ser evaluados y, en su caso, evacuados", ha explicado Castañeda.

En el mismo audio, Gonzalo Castañeda asegura que la Organización Mundial de la Salud (OMS) habría dado instrucciones para iniciar la evacuación de los enfermos, tanto graves como leves, mediante traslado aéreo hacia Países Bajos. El operativo incluiría la salida de pacientes en función de su estado clínico, dentro de una coordinación internacional que implicaría traslados sanitarios por vía aérea.

Gonzalo Castañeda, que ha entrado en directo en el programa de esRadio Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos, ha remarcado que los oyentes canarios de esRadio Tenerife han sido los primeros en escuchar la primicia sobre la llegada del buque al puerto de Granadilla.

El director de Libertad Digital en Canarias ha insistido en que llegará a "Tenerife, no a Santa Cruz de Tenerife" y que "las órdenes serán de fondeo en aguas canarias, en ningún caso de atraque, de momento". Asimismo, ha señalado que lo hará solo con "contactos estrechos y enfermos leves".

El periodista ha insistido en que lo que más ha contribuido a la descoordinación informativa son "las contradicciones en los últimos días y el barullo político". Por último, ha alertado de primera mano sobre la "preocupación en Canarias por la llegada de este barco" y ha añadido que la patronal hotelera "entiende que esto es un despropósito para el sector. Se habla de una inminente crisis en la ocupación hotelera", ha explicado en el programa.

El Gobierno confirma la primicia de Libertad Digital

En este sentido, el Gobierno ha confirmado la primicia de Libertad Digital, que ha podido saber que el barco 'MV Hondius' arribará el sábado en el puerto de Granadilla, a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife, y que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Los detalles los ha dado en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que han explicado que atenderán a la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de asistencia en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.

El Gobierno ha asegurado que la situación está "controlada" y que los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados hasta la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Gómez Ulla de Madrid, "donde permanecerán atendidos y examinados".

El Ejecutivo ha dicho también que garantizará "todas las medidas de seguridad" para impedir la transmisión del hantavirus desde el atraque del barco en el puerto canario de Granadilla, del que ha dicho que tiene "muy poca actividad por ser un puerto secundario a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife".

"Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida", ha señalado Mónica García, que ha priorizado la "atención a la crisis".