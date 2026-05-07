El embajador de EEUU destaca el trabajo del complejo de la NASA en Robledo durante Artemis II

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., ha puesto en valor el trabajo realizado por el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC), ubicado en Robledo de Chavela, por su participación en la misión Artemis II de la NASA.

En un comunicado difundido por la embajada estadounidense y recogido por Europa Press, el diplomático ha destacado la relevancia estratégica de estas instalaciones, gestionadas junto al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dentro de la red de comunicaciones espaciales de la agencia norteamericana.

Un enclave clave para la NASA

La estación madrileña integra una de las tres bases que conforman la Red del Espacio Profundo (DSN) de la NASA. Durante la misión Artemis II, las instalaciones de Robledo de Chavela desempeñaron un papel determinante en varias maniobras de la nave Orión durante su trayecto hacia la Luna. También coordinaron la corrección de trayectoria de la cápsula en el viaje de regreso a la Tierra.

La embajada estadounidense ha resaltado además la capacidad técnica del complejo madrileño para mantener las comunicaciones con misiones situadas a grandes distancias del planeta, una función considerada esencial dentro de los programas espaciales de la NASA.

La apuesta por el láser

Otro de los avances destacados por Washington ha sido la validación de un sistema de comunicación óptica mediante láser que permitió transferir 500 gigabytes de información, incluidas imágenes de la cara oculta de la Luna.

Según el comunicado recogido por Europa Press, este sistema supone "un salto cualitativo respecto a las comunicaciones tradicionales por radiofrecuencia" y servirá de apoyo para futuras operaciones espaciales, entre ellas la futura Base Lunar prevista por la NASA.

Benjamín León Jr. ha señalado asimismo que Artemis III ya se encuentra en fase de preparación y que su finalización está prevista "antes de finales de 2027". A su juicio, el complejo de Robledo de Chavela continuará siendo "una pieza esencial" para futuras misiones de exploración del espacio profundo y para el desarrollo científico internacional.