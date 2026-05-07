La revolución de la física cuántica

Los enormes avances tecnológicos de nuestra época han sido posible, en una grandísima parte, gracias a la física cuántica. Una serie de teorías y de numerosas aplicaciones prácticas que ahora podemos conocer y comprender gracias a la exposición 'Revolución Cuántica'.

La planta 3ª del Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3, Madrid) acoge hasta el 11 de octubre, de martes a domingos con entrada gratuita, esta muestra dedicada a explicar los principios esenciales de la mecánica y de la computación cuánticas: su funcionamiento, los retos y ventajas que plantean, así como sus implicaciones tecnológicas, culturales y filosóficas.

Gracias a sus más de 120 obras, podemos indagar en conceptos como la superposición, el entrelazamiento o el principio de incertidumbre de manera amena y formativa. Reúne piezas históricas y científicas e instalaciones inmersivas, interactivas y audiovisuales. El recorrido está planteado para conocer cómo lo que empezó siendo una teoría abstracta a principios del siglo XX se ha materializado en avances clave como semiconductores, láseres, la resonancia magnética o el gran desarrollo de las telecomunicaciones globales.

La responsable de exposiciones de la Fundación Telefónica, María Brancós, ha afirmado durante la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio que "sales entendiendo que el mundo es un lugar mucho más sorprendente de lo que somos capaces de apreciar e imaginar". También ha subrayado que la exposición establece un "diálogo entre ciencia, tecnología y humanidades" y que va dirigida "tanto a científicos como al público general e incluye programación pensada para escuelas, familias y público joven" ya que "fomentar estas nuevas vocaciones entre la gente joven es importantísimo y es uno de los objetivos de la exposición".

'Revolución Cuántica' nos propone un viaje desde los postulados clásicos hasta las nuevas teorías y aplicaciones de los cuánticos mostrando el gran salto acometido desde las certezas y el determinismo que imperaron durante siglos hasta la actual forma de entender la realidad, en la que se cuestionan conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo o la causalidad. Más de un siglo después, este enfoque intelectual no sólo sigue vigente, sino que hace posible gran parte de las tecnologías de nuestro mundo contemporáneo.

Uno de los puntos más interesantes de la muestra en relación al futuro es el dedicado a los ordenadores cuánticos, los cuales pueden suponer un salto evolutivo de enorme magnitud gracias a su capacidad de resolver problemas que actualmente resultan inabordables. Así, el desarrollo de la computación cuántica se perfila como la gran nueva revolución.

'Revolución Cuántica' ha sido comisariada por Fundación Telefónica y por la doctora en Información y Óptica Cuántica, Sonia Fernández-Vidal, y ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), además de con el apoyo del Istituto Nazionale di Fisica Nuclear (INFN) y del Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona (CCCB).

Puede visitarse, con entrada gratuita, de martes a viernes entre las 10:00 y las 20:00; y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00.