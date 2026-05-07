Un 29% de los menores confiesa estar enganchado a las redes, pero solo el 4% lo ve problemático

Un estudio elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para iCmedia ha arrojado luz sobre el comportamiento de los niños y adolescentes en el entorno digital en España.

Según los datos recopilados mediante más de 2.000 encuestas a individuos de entre 8 y 18 años, casi un tercio de los encuestados reconoce sentir una alta dependencia de las plataformas. Sin embargo, resulta llamativo que una inmensa mayoría no perciba esta situación como un factor de riesgo para su desarrollo personal.

Menos publicaciones

La investigación, dirigida por un equipo de expertas del ámbito universitario, detalla que aplicaciones como Youtube, TikTok, Instagram y WhatsApp acaparan la mayor parte del tiempo de ocio y socialización de los más jóvenes. Aunque la creación y publicación de contenido propio es una actividad menos habitual, cerca de la mitad de los adolescentes afirma subir fotografías a sus perfiles con una frecuencia mínima mensual.

Al desglosar las cifras por franjas de edad, el informe muestra que entre los 8 y los 12 años, un 29% de los niños y un 23% de las niñas invierten entre una y dos horas diarias en estas aplicaciones. Durante esta etapa temprana, el control parental sobre los horarios ejerce un papel determinante, una supervisión que tiende a diluirse a medida que los usuarios entran en la pubertad y adoptan hábitos de consumo mucho más individualizados y autónomos.

Este uso intensivo trae consigo efectos adversos en la salud emocional de algunos encuestados. El documento advierte de que el 18% de los varones experimenta ansiedad por desconexión, manifestando nerviosismo cuando no pueden acceder a sus cuentas. Esta dependencia se agudiza en etapas posteriores, donde también se registra un aumento de las ciberagresiones. En concreto, los insultos afectan al 18% de los encuestados de mayor edad, las burlas al 11% y la difusión no consentida de imágenes alcanza a un preocupante 7%.

Un aspecto destacable que señala el estudio es la transversalidad de este fenómeno. Los investigadores apuntan que no existen diferencias estadísticas significativas en los patrones de consumo ni en la gestión del entorno digital en el hogar entre los alumnos escolarizados en centros públicos y aquellos que acuden a instituciones de enseñanza de titularidad privada.

Los responsables del análisis proponen medidas preventivas enfocadas en la formación. Recomiendan retrasar al máximo la edad de inicio en estas plataformas y fortalecer la educación emocional y digital tanto en las aulas como en el ámbito familiar. Además, instan a las compañías tecnológicas a modificar sus modelos de negocio, solicitando que implementen "más algoritmos de bienestar y menos de enganche".