Mascotas XXL: animales gigantes que arrasan en los hogares
Gatos gigantes, tortugas de 80 kilos y perros descomunales: así es la vida cuando tu mascota ocupa la mitad del sofá.
Gran Danés
El "perro caballo" por excelencia. Algunos ejemplares superan el metro de altura hasta la cruz y, cuando se ponen sobre dos patas, pueden ser más altos que muchos adultos.
Maine Coon
El gigante de los gatos domésticos. Su cola enorme, sus patas descomunales y sus orejas puntiagudas hacen que muchos parezcan pequeños linces tumbados en el sofá.
Conejo Gigante de Flandes
Este conejo puede alcanzar el tamaño de un perro mediano y superar fácilmente los 10 kilos. Ver uno estirado en casa suele provocar la misma reacción: "eso no puede ser un conejo".
Gallina Brahma
Con las patas cubiertas de plumas y un cuerpo gigantesco, esta raza puede duplicar el tamaño de una gallina corriente y parecer un ave salida directamente de la prehistoria.
Bosque de Noruega
Criado para sobrevivir a los duros inviernos escandinavos, este felino combina un pelaje espectacular con un tamaño que sorprende incluso a los amantes de los gatos grandes.
Lebrel irlandés
Es una de las razas de perro más altas del planeta. Antiguamente se utilizaba para cazar lobos y hoy sigue impresionando por su tamaño descomunal y su carácter tranquilo.
Arowana asiática (Scleropages formosus)
El pez que parece un dragón viviente. Puede superar los 90 centímetros de longitud, lo que sin duda lo convierte en el pez grande del acuario. Algunos ejemplares alcanzan precios que superan los mil euros entre coleccionistas.
Mastín español
Durante siglos protegió rebaños frente a lobos y osos. Su enorme tamaño y su potente ladrido bastaban muchas veces para ahuyentar a los depredadores.
Tortuga sulcata (Centrochelys sulcata)
Muchos la compran cuando cabe en la palma de la mano y años después tienen una tortuga africana capaz de superar los 80 kilos y vivir durante décadas.
Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris)
El roedor más grande del planeta puede superar los 60 kilos y tiene un carácter tan tranquilo que se ha convertido en una auténtica estrella de internet. Su aspecto mezcla algo de cobaya gigante, nutria y pequeño hipopótamo.
Iguana
Lo que empieza como un pequeño reptil acaba convirtiéndose en un animal de casi dos metros de largo, con cola látigo y mirada prehistórica a lo Godzilla doméstico.