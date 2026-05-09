Pillado tras enviar una serpiente viva "ocultando la naturaleza real de la mercancía"

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Navarra han llevado a cabo una investigación tras detectar el envío irregular de un reptil vivo. En concreto, el animal viajaba oculto en un paquete ordinario desde la provincia de Málaga con destino final a un domicilio particular ubicado en Pamplona, utilizando para ello una empresa de mensajería que carecía de la autorización pertinente para el traslado de seres vivos.

La intervención policial tuvo lugar en fechas recientes en una nave logística situada en la localidad navarra de Berriozar. Fueron los agentes pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras quienes identificaron el bulto sospechoso. Tras proceder a su apertura, comprobaron con sorpresa que en el interior se hallaba un ejemplar macho de serpiente correspondiente a la especie Heterodon nasicus, un animal que medía apenas diez centímetros de longitud.

Al ser interrogados por las fuerzas de seguridad, los responsables de la empresa de transporte manifestaron a los agentes que "desconocían por completo" que el paquete contuviera un animal vivo. Según su testimonio, el remitente había facturado el bulto "sin declarar su verdadero contenido", eludiendo así los estrictos controles previos.

El transporte se realizó de manera completamente clandestina. Al remitirse "ocultando la naturaleza real de la mercancía", fue del todo imposible que los transportistas adoptaran las medidas necesarias de climatización para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar animal durante el largo trayecto por carretera que separa la costa andaluza de la Comunidad Foral.

Por todo ello, los agentes de la autoridad procedieron a levantar la correspondiente acta de infracción y recabaron toda la documentación técnica relativa a la compra, cesión y albarán de transporte del reptil. Entre los papeles intervenidos figuraba que se trataba de un animal nacido en cautividad. Todas las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y de los órganos autonómicos competentes en materia de territorio para que determinen las sanciones administrativas oportunas.