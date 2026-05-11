La inteligencia artificial acelera la búsqueda de nuevos usos para fármacos ya existentes

Las nuevas tecnologías de análisis de datos y la inteligencia artificial (IA) están revolucionando el panorama médico al acelerar la identificación de nuevas oportunidades terapéuticas a partir de medicamentos ya aprobados. Este proceso, conocido científicamente como reposicionamiento de fármacos, se ha convertido en una pieza fundamental para la medicina moderna, según han destacado los investigadores del laboratorio Medal del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Esta innovadora estrategia de investigación permite acortar significativamente los tiempos de prueba de los tratamientos, a la par que logra reducir los costes y minimizar los riesgos asociados al desarrollo farmacológico tradicional. La clave de este avance reside en investigar con tratamientos que ya son aptos para ser empleados en seres humanos, y de los que la comunidad médica ya conoce en profundidad sus posibles efectos secundarios.

Un trabajo conjunto e internacional

El estudio publicado por los científicos de la UPM ha contado con una destacada colaboración internacional. En la investigación han participado expertos de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos; el Klinik für Neurologie de la Universitätsklinikum Essen, en Alemania; y el Brigham and Women's Hospital de la prestigiosa Harvard Medical School, en Estados Unidos. El trabajo conjunto muestra cómo el análisis integrado de grandes volúmenes de datos biomédicos —que incluyen información molecular, genómica, farmacológica y clínica— permite estudiar desde una perspectiva global las relaciones entre genes, proteínas, enfermedades y medicamentos, generando así nuevas hipótesis de tratamiento.

"A través de técnicas como el análisis de redes biológicas, la integración de datos ómicos o la simulación de interacciones moleculares, los enfoques computacionales contribuyen a priorizar candidatos prometedores a convertirse en nuevos fármacos que posteriormente pueden ser evaluados mediante validación experimental", ha resaltado Lucía Santamaría, investigadora del grupo Medal de la UPM y una de las coautoras del estudio.

La IA desempeña un papel central en todo este despliegue. Tal y como ha señalado Andrea Álvarez, investigadora de la institución madrileña, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo permiten a los científicos extraer patrones complejos de los datos para predecir asociaciones inéditas y optimizar las estrategias de tratamiento para los pacientes.

Además, los llamados grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) están ayudando a extraer valiosos conocimientos directamente de la literatura biomédica para identificar nuevas oportunidades. A esto se suma la IA generativa, que diseña y optimiza candidatos analizando estructuras moleculares, y los modelos multimodales, que integran todo tipo de historiales y pruebas de imagen para personalizar los tratamientos. Así lo ha detallado Alejandro Rodríguez, catedrático de la UPM y responsable del citado laboratorio.