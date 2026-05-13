Alimentos que parecen imperecederos en la despensa pero también caducan con el tiempo

Hay alimentos que pasan meses en la despensa sin llamar la atención. No huelen mal, no cambian de color y no presentan señales evidentes de deterioro. Sin embargo, el tiempo, la humedad y el calor actúan de forma silenciosa sobre productos como la harina, el café, las especias o el arroz, degradando poco a poco su sabor, su textura y sus propiedades sin que siempre resulte fácil detectarlo.

A diferencia de la carne o los lácteos, cuyo deterioro suele ser rápido y evidente, estos alimentos se estropean de forma lenta y discreta. En algunos casos, la degradación se limita a una pérdida de aroma o sabor, pero en otros pueden aparecer moho, insectos o enranciamiento si las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas.

La harina y el café, más delicados de lo que parecen

La harina es uno de los productos más vulnerables, especialmente la integral, ya que contiene grasas naturales que se enrancian antes que las de la harina refinada. La presencia de grumos, olor extraño o pequeños insectos es una señal clara de que ha llegado el momento de desecharla. El café tampoco se conserva indefinidamente; el contacto con el aire, la luz y el calor hace que pierda aroma y sabor con rapidez, dejando una taza mucho más plana y amarga. Guardarlo en el frigorífico no siempre es la solución, ya que la condensación y los cambios de temperatura pueden acelerar su deterioro.

Las especias siguen un proceso similar. Las molidas pierden intensidad, color y olor con bastante facilidad, mientras que las enteras, como la pimienta en grano o los clavos, conservan mejor sus propiedades durante más tiempo.

La levadura, el arroz y las legumbres también tienen límite

Otros productos habituales en cualquier despensa también acaban perdiendo sus cualidades. La levadura y el bicarbonato van perdiendo eficacia con los meses, algo que suele pasar desapercibido hasta que la masa no sube o el bizcocho queda apelmazado. Una forma sencilla de comprobar si la levadura sigue activa es mezclarla con agua templada y un poco de azúcar, si no aparece espuma, probablemente haya perdido fuerza.

El arroz y las lentejas secas, aunque tienen una vida útil larga, tampoco son eternos. Si absorben humedad o permanecen abiertos durante demasiado tiempo pueden endurecerse, cocinarse de forma irregular o atraer insectos. Para prolongar su vida útil, lo más recomendable es guardarlos en recipientes herméticos, lejos de la luz, el calor y la humedad, y revisar la despensa con cierta regularidad para evitar sorpresas.