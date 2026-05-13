Un objeto más allá de Neptuno sorprende a los astrónomos: podría tener una atmósfera inesperada

Un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico NAOJ Ishigakijima —Japón—, con participación de profesionales y aficionados, ha identificado indicios de una posible atmósfera tenue alrededor del objeto transneptuniano (612533) 2002 XV 93, un pequeño cuerpo del sistema solar exterior cuya naturaleza plantea interrogantes sobre su formación y evolución.

El hallazgo se ha basado en la observación de una ocultación estelar registrada el 10 de enero de 2024, cuando el objeto pasó por delante de una estrella. El análisis de la variación de la luz estelar sugiere un comportamiento compatible con la presencia de una atmósfera muy débil, según los datos publicados en la revista Nature Astronomy.

Un objeto más pequeño que Plutón

Los objetos transneptunianos (OTN) se encuentran más allá de la órbita de Neptuno y constituyen miles de cuerpos helados en las regiones frías del sistema solar exterior. En este entorno, las condiciones de baja temperatura y la débil gravedad superficial hacen que, en general, no se espere la retención de atmósferas.

El objeto 2002 XV 93 tiene un diámetro aproximado de 500 kilómetros, frente a los 2.377 kilómetros de Plutón, el OTN más conocido y el único en el que se ha confirmado una atmósfera tenue de forma clara hasta la fecha.

La ocultación estelar como método de observación

El estudio se basa en un fenómeno conocido como ocultación estelar, en el que un objeto del sistema solar pasa delante de una estrella y bloquea su luz desde la perspectiva terrestre. En estos eventos, la forma en la que disminuye la luz permite inferir si existe atmósfera.

En condiciones sin atmósfera, la estrella desaparece de forma abrupta. Sin embargo, si existe una envoltura gaseosa, la luz se atenúa de manera gradual debido a la refracción y dispersión.

En este caso, el equipo liderado por Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico NAOJ Ishigakijima, registró datos desde varios puntos de Japón durante el tránsito del 10 de enero de 2024. Las mediciones muestran una atenuación compatible con la presencia de una atmósfera tenue alrededor del objeto.

Una atmósfera inestable y de corta duración

Los cálculos realizados a partir de los datos sugieren que, si existe, la atmósfera de 2002 XV 93 tendría una vida útil inferior a 1.000 años, salvo que se regenere de forma continuada.

Esta característica implica que, de confirmarse, la atmósfera debe haberse formado recientemente o haberse renovado en tiempos muy recientes desde el punto de vista astronómico. El estudio no ha encontrado evidencia de gases congelados en la superficie mediante observaciones del Telescopio Espacial James Webb, lo que dificulta explicar su origen mediante sublimación directa.

Hipótesis sobre su posible origen

El equipo plantea dos escenarios principales para explicar una atmósfera tan breve. Una posibilidad es que procesos internos del objeto hayan llevado gases o materiales volátiles desde el interior hasta la superficie, permitiendo la liberación de gas.

Otra hipótesis es el impacto de un cometa, que habría liberado material volátil suficiente como para generar una atmósfera temporal. En ambos casos, se trataría de fenómenos recientes en términos astronómicos.

Los investigadores subrayan que serán necesarias observaciones adicionales para distinguir entre ambas explicaciones y determinar si la atmósfera es un fenómeno persistente o transitorio.