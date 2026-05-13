Ya no vamos a morir todos: la ONU destierra por fin los escenarios más catastrofistas de cambio climático

La base sobre la que se han cimentado las advertencias más catastrofistas acerca del futuro del clima ha terminado por desmoronarse. Durante años, las predicciones más apocalípticas sobre las consecuencias del calentamiento global se basaban casi en exclusiva en escenarios de emisiones extremos, especialmente en el denominado RCP8.5, así como otros similares, el SSP5-8.5 y el SSP3-7.0. Ahora, el organismo científico oficial del catastrofismo climático, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), ha reconocido que estas proyecciones carecen de verosimilitud, marcando un punto de inflexión en el debate medioambiental.

Tal y como expone el investigador Roger Pielke Jr. en un exhaustivo artículo publicado en su portal web, el escenario RCP8.5 está oficialmente descartado como un futuro plausible. Este modelo presuponía un incremento irreal en el consumo mundial de carbón y una parálisis absoluta en la innovación tecnológica. A pesar de no tener ninguna lógica detrás, durante más de una década se convirtió en el estándar de referencia para los informes de Naciones Unidas y para innumerables estudios académicos que buscaban ilustrar los peores impactos posibles.

El abandono definitivo del RCP8.5 y de modelos paralelos como el SSP5-8.5 y el SSP3-7.0 supone el fin de una narrativa diseñada para alimentar el alarmismo social. Con la caída de estas premisas, las consecuencias más extremas pronosticadas en el pasado, como aumentos desmesurados del nivel del mar, resultan ser escenarios altamente improbables y científicamente injustificados.

Sin embargo, la corrección de este grave error metodológico apenas ha tenido repercusión en la prensa. Ninguno de los medios españoles que llevan años promocionando predicciones alarmistas basadas en estos escenarios ha comentado nada sobre esta retirada. La agencia estatal EFE, por ejemplo, cuyo director de Medio Ambiente y Ciencia participaba esta misma mañana en una jornada sobre "Bulos, desinformación y cambio climático", publicó hace un mes un teletipo titulado "El calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo" basado en un estudio que empleaba el escenario RCP8.5. Sin embargo, no ha publicado nada sobre la retirada de este escenario. Tampoco medios como el New York Times o el Guardian. Solo en los Países Bajos se han hecho eco, quizá porque el responsable del comité encargado de jubilarlo, Detlef P. Van Vuuren, es holandés.

Las implicaciones de esta rectificación científica deberían tener grandes consecuencias para el diseño de las políticas públicas, suponiendo que estas se basen en la realidad y no la ideología ecologista. Hasta la fecha, buena parte de las regulaciones ambientales impulsadas por los gobiernos occidentales se han justificado bajo el miedo a estas predicciones apocalípticas. La confirmación con más de una década de retraso sobre la evidencia científica de que el escenario RCP8.5 no es válido exige replantear las estrategias climáticas desde la racionalidad y no desde el catastrofismo a lo Greta Thunberg, evitando condenar el crecimiento económico en la Unión Europea por medidas basadas en modelos erróneos.