Las mejores rosas del mundo, en el Parque del Oeste

La Rosaleda del parque del Oeste llega a su momento de mayor esplendor de todo el año y lo festeja con dos eventos con auténtica solera. Por un lado, el viernes 22 de mayo celebra la 70ª edición del Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid. Y por otro, desde este viernes 15 hasta el miércoles 20 de mayo, acoge el 26º Concurso Popular en el que los visitantes pueden elegir su rosal favorito entre la multitud de variedades expuestas.

En esta ocasión, todo este colorido y fragante despliegue natural va a ser posible gracias a la participación de 25 cultivadores especializados, provenientes de 12 países, que concurren con 82 nuevas variedades de rosas que van a organizarse en distintas categorías. Una cita especial a la que acuden especialistas, cultivadores y amantes de las rosas en general y en la que convergen tradición, innovación e investigación botánica y participación ciudadana.

El encargado de Medio Ambiente de la Rosaleda de Madrid, Miguel Ángel García Martínez, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, remarca lo inédito de las flores que concurren, porque "los participantes son obtentores, rosalistas que se dedican a obtener variedades nuevas, ya que este es un concurso de novedades que no existen en el mercado y uno de los requisitos para participar es que las rosas no estén comercializadas en el mercado hasta ahora". Respecto a la labor de conservación de los mejores ejemplares, García Martínez confirma que "ahora mismo en La Rosaleda tenemos cerca de 800 variedades distintas, es una especie de museo vivo sobre la evolución histórica de la rosa". También da los detalles sobre las 6 categorías en las que organizan las rosas y los rosales, "la típica que se compra en las floristerías son las Híbrido de Té, la flor que sale única en el extremo de un tallo. Las Floribundas son las flores en racimos, varias rosas algo más pequeñas al final de un tallo. Las Miniaturas son las de rosales pequeños. Los Arbustivos son similares a los silvestres que vemos en el campo. Los Cubresuelos se extienden por una buena superficie del suelo. Y, por último, los Trepadores, que son los que se enredan en pérgolas y paredes".

Aquellas personas que deseen votar en el concurso popular, podrán hacerlo desde las 10:00 del día 15 hasta las 20:30 del día 20 presencialmente en las mesas habilitadas para ello y hasta las 21:00 si las votaciones se realizan online en https://concursorosasmadrid.com. La variedad más votada obtendrá el distintivo ‘Rosa de Madrid 2026’, un galardón especialmente valorado por cultivadores y obtentores por representar la elección directa del público. Además, todos aquellos que hayan votado por la variedad ganadora participarán en el sorteo de diez plantas de rosal.

El miércoles 20 de mayo, última jornada dedicada a la votación popular, la Rosaleda cuenta con una programación especial de actividades culturales y educativas dirigida a públicos de todas las edades. Todas las personas que voten presencialmente recibirán una rosa cortada como obsequio. También tendrá lugar la presentación de una emisión filatélica dedicada a la Rosaleda y sus concursos. Por otro lado. a las 17:30 comenzarán las actividades infantiles y los talleres de pintura, manualidades y juegos educativos relacionados con la naturaleza, las rosas y el respeto al medio ambiente. El broche final lo brindará, a las 19:00, el concierto al aire libre a cargo de las Orquestas Escolares Arcos.

La Rosaleda fue fundada en 1955 por el entonces director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid Ramón Ortiz, sucesor del célebre Cecilio Rodríguez. Situada en el corazón del parque del Oeste, ocupa una superficie aproximada de 32.000 metros cuadrados y alberga más de 20.000 rosales de más de 700 variedades distintas.

El Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid, tras siete décadas de historia, se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia internacional. Un prestigio ganado gracias a la calidad de las variedades participantes como al rigor de su proceso de evaluación.

En esta 70ª edición participan productores y cultivadores procedentes de 12 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Nueva Zelanda y, por primera vez, Sudáfrica.

Los rosales que concursan no llegan el mismo año de participación, si no que los cultivadores envían sus ejemplares inéditos con una antelación de entre dos y tres años para que puedan ser plantados y observados en la Rosaleda madrileña. Un tiempo y un proceso necesarios para evaluar su adaptación al clima local, su comportamiento vegetativo y la evolución de su floración.